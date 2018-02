Granada CF Oltra: "No me gusta que el Córdoba haya cambiado de entrenador, menos que sea José Ramón" 11:28 PEPE VILLOSLADA/GCF El técnico del Granada CF destaca que el desplazamiento masivo de aficionados rojiblancos a El Arcángel "nos hace ver que no estamos solos" SERGIO YEPES GRANADA Viernes, 16 febrero 2018, 17:57

En su comparecencia ante los medios de comunicación previa al partido del domingo, el técnico del Granada CF, José Luis Oltra, ha significado que “no me gusta que el Córdoba haya cambiado de entrenador” y “menos” que este sea “Jose Ramón” (por Sandoval). De igual modo, el preparador valenciano ha referido que el hecho de que se vaya a producir un desplazamiento masivo de aficionados al estadio Nuevo Arcángel “nos hace ver que no estamos solos”

LLEGADA DE SANDOVAL MODIFICA PLANTEAMIENTOS SOBRE CÓRDOBA. “Realmente no y en el fondo sí. No sé qué Córdoba me puedo encontrar. No sé el tiempo que el nuevo entrenador va a tener cambiar cosas. Esto es una incógnita para nosotros. Le damos más importancia a nuestro modelo, pero siempre matizamos en función de lo que nos podemos encontrar. Creo que el equipo sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Todos conocemos a Sandoval, que es un entrenador que motiva. Y nos pueden ganar porque esto es fútbol. Pero nosotros tenemos la misma obligación y necesidad. Tenemos que competir al máximo en nuestra mejor versión”.

¿INQUIETA JUGAR FUERA?. “Inquieta que tenemos que ganar. El camino más corto para la victoria es competir bien, no solo en el aspecto ofensivo, sino defensivo. No me gusta que hayan cambiado al entrenador, menos que sea Jose Ramón, que tiene mucha experiencia”.

CÓRDOBA. “Individualmente tiene muchos futbolistas y muy buenos. Javi Lara, Edu Ramos, Caro, Guardiola, que está haciendo una temporada muy buena. Luego están los dos centrales, Jesús Valentín y Aytami. Pase lo que pase el domingo va a tener opciones de jugar la permanencia. Tenemos que estar al margen del rival, no cambia el discurso. Hay que intentar equilibrar”.

SERGIO PEÑA. “Ya ha jugado en la posición de mediocentro en Barcelona. Tengo la posibilidad de Peña, o de 4-4-2 con otro doble pivote. Si hubiera tenido Ángel o Raúl hubiera cambiado la forma de manejar en Córdoba. Podemos jugar 4-4-2 o 4-1-4-1”.

¿PREOCUPA GENERAR MENOS FUERA? “Ha habido partidos en que hemos generado mucho y otros en que no. Me preocupa todo. Veo lo mismo, me preocupan los resultados, que dejemos la portería a cero. Hay que competir y hacer las cosas bien. Estamos con opciones de todo”.

CAMPO LLENO. “El que vaya gente de Granada es de agradecer, es bueno, nos ayuda, nos hace ver que no estamos solos. Esto te da un plus de responsabilidad, de ganar. Los jugadores necesitan ese respaldo y ese plus. Se va a vivir un derbi bonito. La gente vive el fútbol con pasión y sentir”.

PUNTOS. “Cada año la competición te exige unos puntos. Si logramos el objetivo será con mucho esfuerzo. Y si no, habrá que ser críticos. Aunque esta categoría es muy complicada, cuesta sangre, sudor y lágrimas. Ahora parece que la tabla se va a romper a partir del puesto nueve, pero al que esté el doce lo descarto. Y no lo descarto porque algunos de los que están ahora en la zona noble quizás acaben pidiendo la hora”.