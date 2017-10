Granada CF | Rueda de prensa Oltra: "Hemos ganado de forma merecida" LALIGA El técnico del Granada opina que "hay que seguir en esta senda" para mantener la "minidinámica" de resultados positivos ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 1 octubre 2017, 16:21

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, declaró a la conclusión del encuentro ante el Alcorcón que "no estaba pendiente de que el equipo llevara año y medio sin ganar fuera. La pasada semana ganamos y rompimos una mala dinámica de no ganar y hoy hemos ganado el primer partido fuera, que también nos sirve para romper otra mala dinámica. Lo hemos ganado de forma merecida, que nos sirve para recuperar buenas sensaciones. Hemos tenido el partido controlado, hemos sido bastante sólidos y contundentes , hemos aprovechado nuestras oportunidades y el equipo ha sabido sufrir. El peso del partido por fases lo ha llevado el Granada, no me parece injusta la victoria del Granada. Hay que seguir en esta senda pero ya cerrando este partido y pensando en el del Lugo de la semana que viene".

Sobre la madurez que va adquiriendo el equipo con el paso de las jornadas, el técnico apuntó que el conjunto rojiblanco "va compitiendo mejor, adaptándose a esta categoría, que es lo que queremos. Hay cosas como el esfuerzo que no se pueden negociar pero también digo que al fútbol se gana jugando al fútbol. Hoy el equipo ha intentado dominar pero el Alcorcón es un gran rival, un equipo intenso, sólido y fuerte, que en su campo no había perdido y es difícil buscarle los espacios y llegar con claridad. Ellos tampoco han tenido, estaba siendo un partido de mucha entrega, de mucha labor defensiva y hemos sabido leer bien el partido. Tenemos que seguir esta línea, crecer y mejorar aunque desde la victoria siempre es más fácil crecer y corregir".

En referencia a la importancia que tiene este triunfo para el Granada, Oltra dijo que "le doy mucho valor a ganar en Santo Domingo. Este campo es bonito y difícil. Creo que la victoria es importante y hay que darle el valor que tiene. Me gusta mantener las buenas dinámicas pero como dice el Cholo, que es referencia para todos, hay que ir partido a partido. No hay que pensar si el siguiente es el tercero o hay que ganar dos más... Se trata de competir bien porque en esta categoría los pequeños detalles hacen que los partidos se inclinen para un lado o para otro".

Por último, el estratega del conjunto rojiblanco explicó que en su opinión tras esta victoria no se han equilibrado los puntos que merecía el Granada hasta ahora porque "para la gente de Granada y en especial para el entrenador, a este equipo le faltan puntos. El día de Tenerife podríamos haber ganado, el día del Barça B un fallo atrás nos condena, aunque el día de Zaragoza ellos quizá pudieran merecer más... Los puntos que tenemos es la realidad. Ahora hay que aprovechar que estamos en esa minidinámica que nos hace tener más seguridad en el trabajo, más tranquilidad en el entorno y nos hace creer en el trabajo que estamos realizando".