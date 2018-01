GRANADA CF | VESTUARIOS Oltra: “Ha faltado contundencia en las dos áreas” El entrenador del Granada lamenta la segunda derrota consecutiva, ambas a domicilio, aunque cree que su equipo generó lo suficiente como para haber obtenido otro resultado R. LAMELAS ALBACETE Domingo, 14 enero 2018, 20:47

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, se pronunció al final del partido en los siguientes términos.

Valoración: “No sé los problemas. Los problemas son los resultados. Ha faltado contundencia en las áreas y falta de acierto en lo ofensivo. No sé cuántas oportunidades hay que crear fuera de casa. El equipo no especula pero acusa los golpes. En su primera ocasión, nos hacen el gol. Consigues lo difícil, empatar, pero inmediatamente encajas. Es contundencia. Nos falta. Hacemos el gol a balón parado pero hay muchas oportunidades para llevarte tan poco. Cuando estás en esa dinámica hay que ganar un partido fuera, cambiarla lo antes posible. Perseverar y creer en que esto se puede cambiar. Ahora se ve más negro pero lo único que queda es insistir”.

Definir en ataque:“Hubo partidos fuera de casa, Reus, en los que valoré el punto mejor de lo que se hizo. Generamos muy poco ofensivamente y sólidos atrás. En Vallecas también tuvimos pocas. En Cádiz tuvimos varias y jugamos bien. Y esta vez hemos tenido cuatro o cinco, que es un bagaje más que suficiente fuera de casa. No es problema de generar, sino acierto. La de Ramos, de diez veces, te mete nueve así. La de Manaj en Cádiz es más fácil meterla. Solo puedes apoyar al futbolista y respaldarlo. Hay que mejorar la contundencia y el acierto. Variar la dinámica que nos condena”.

Suerte del Albacete: “No he dicho eso. Ha tenido más acierto. Es un equipo intenso pero ha generado menos que el Granada. Esto no es por merecimiento ni por justicia deportiva. Hemos propuesto más. El Albacete sabe a lo que juega y ha hecho dos goles. ¿Suerte? No, acierto. Es un poco todo. El momento de forma. No sé si se me puede decir más ocasiones del Albacete o paradas de nuestro portero. Ha sido contundente en las áreas. Ha hecho un partido serio”.

De qué le sirve una rueda de prensa (pregunta del Día Después):“Cuando ganas, son apetecibles. Cuando pierdes a veces tienes que venir a justificar lo justificable. Ser autocrítico pero no excesivo. Cuidar el mensaje, sobre todo en partidos así. Estar aquí es difícil y hay que mantener la calma. Son pruebas para el crecimiento personal. Te sirven para aprender. El fútbol, como casi todo en la vida, es una mentira muy bien contada.

Afición: “Espero que nos reciba apoyando. Acaba de empezar la segunda vuelta. De momento es un punto menos que en la primera vuelta. Para ganar, todos tenemos que ir en la misma dirección. Hay que cargar cuando no hay compromiso y sentimiento. Como esto no pasa, esperemos que nos respalden y que ganemos, con la dinámica que nos gustaría. Las valoraciones se hacen al final. El resto ha puntuado y nos quedamos fuera del 'play off'. Al final veremos qué pasa.