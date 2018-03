Granada CF | Rueda de prensa Oltra: "Es evidente que la baja de Ramos nos merma" PEPE VILLOSLADA / GCF El técnico del Granada CF admite que ningún equipo llega "en el mejor momento" al partido del Tartiere, pero dice que los suyos "tienen confianza" porque "competimos bien en las dos últimas derrotas" SERGIO YEPES GRANADA Viernes, 16 marzo 2018, 14:38

En su comparecencia previa al partido de este domingo frente al Real Oviedo el técnico del Granada CF, el valenciano José Luis Oltra, ha señalado que “es evidente que la baja de Ramos nos marca”. El estratega ha dicho también que en la cita del Carlos Tartiere ningún equipo llegará con “buen estado anímico”, si bien las dos derrotas que enlaza el Granada no ha restado a los suyos “confianza porque hemos competido bien”.

¿ENFADA BAJA RAMOS? “El día que te sucede te enfada. Y a partir de que tienes el resultado empiezas a pensar ya en lo que somos, un equipo importante, un equipo solidario en el sentido de que cuando no ha estado uno por decisión técnico o por cualquier otro motivo ha entrado otro y lo ha hecho bien o mejor. Esto es algo que evidentemente no nos gusta, que de alguna manera nos merma. Me quita la posibilidad de elegir libremente. Pero le da oportunidad a jugadores que estaban participando algo menos, en los que tenemos plena confianza y que sabemos que tienen nivel para participar y para poder rendir. Y por tanto máxima confianza en el grupo y en el equipo, porque ya digo que somos muy solidarios”.

¿QUÉ TIPO DE PARTIDO ESPERA, INFLUYE LA RACHA? “El fútbol es un estado anímico. Y esta categoría es mucho de dinámicas. Cuando llevábamos cuatro partidos decía que había que intentar no bajarse de la ola. Y nos hemos bajado, y tenemos dos derrotas posiblemente no merecidas, pero al final son dos derrotas que es lo que queda. Y el Oviedo había sido capaz de estar diez partidos sin conocer la derrota, que es muy complicado en esta categoría, y ahora lleva cinco sin lograr la victoria. Ninguno de los dos equipos llegamos en nuestro mejor momento por los resultados y esto hace que el partido sea de más necesidad. Y esto puede influir, o acabar influyendo en el desarrollo del partido. O en el subconsciente del futbolista, que lo que quiere es ante todo no perder. Pero el equipo que se parezca más a su potencial y sea más atrevido o valiente y vaya a buscar el partido, tendrá mas posibilidades de conseguir la victoria. El Granada CF no llega bien de resultados por las dos últimas derrotas, pero no llega mermado en confianza porque hemos ofrecido buena imagen, hemos competido bien. Y esto hay que traducirlo en goles y en victorias que es lo que nos dan los puntos. Y lo que nos da lograr el objetivo”.

¿PREFIERE RIVALES CON OTROS OBJETIVOS? “En esta categoría todos los partidos son difícilísimos. Y no hay ningún rival que no se juegue nada a falta de doce jornadas para acabar el campeonato. No hay ninguno que esté salvado y que no tenga opciones por arriba. Todo el mundo piensa que puede llegar al sexto lugar y ninguno de los que hay de cierta parte hacia abajo de la clasificación se ve salvado matemáticamente. Como siempre juegas ante un equipo que se juega algo igual que tú los partidos son todos difíciles. Cuando un equipo está arriba es porque ha hecho las cosas mejor, pero todos tienen dificultad. A todos les cuesta lograr la victoria. El Oviedo es un rival directo. Y esto hace que adquieras una mayor relevancia lo que puedes hacer ante este tipo de rivales. Pero en definitiva son tres puntos más como los de cada semana que te pueden acercar o alejar del objetivo. Aunque todavía van a quedar once jornadas en ese tramo final importante”.

¿QUÉ ES LO MÁS PELIGROSO DEL OVIEDO? “El Oviedo es un equipo muy intenso, muy a la imagen de su entrenador, que está bien trabajado, con experiencia. No tiene la posición del nueve referencia porque los dos jugadores que más han participado, Toché y Linares, no está. Olmes parece que está tocado. Tienen la posibilidad de jugar con un nueve que no sea nueve, léase Fabrinni, Saul Berjón o Aaron, que es lo que yo creo que va a hacer, que los tres tienen mucha calidad, mucha movilidad y los tres han podido jugar en esa demarcación. Luego está la posibilidad de jugar con Steven, el chico del filial que también ha hecho méritos para poder hacerlo. Es un equipo intenso que va, que aprieta, que no te deja jugar cómodo, que tiene llegada, laterales muy largos, muy amplios, con muchos envíos al área. Y luego tiene un balón parado muy bueno. Ha conseguido de esta manera diecinueve de los cuarenta y dos goles que lleva. Tiene a Saúl, Aarón, David Roche, que golpean fenomenal, más todo el potencial que tienen los tres centrales que suelen ayudar. Le sacan mucho partido a este tipo de acciones y es un rival que con o sin punta va a presentar un ‘once’ muy competitivo, muy bueno y muy difícil como nosotros”.

¿ADVERTENCIA A JOSELU POR ESTAR CON CUATRO AMARILLAS Y EXISTIR POSIBILIDAD DE QUE NO HAYA DELANTEROS ANTE EL NUMANCIA? “Claro, si jugara Joselu, o si estuviera en el banquillo, porque a veces has de cuidar lo que depende de ti para evitar. Si a Joselu le sacan la quinta no tendríamos delanteros específicos ante el Numancia. Aunque siempre tendríamos algún apaño dentro del equipo con garantías y la posibilidad de incorporar a delanteros del filial. Aunque a mi entender tendríamos que evaluar muchas más cosas. Pero esto no me lo planteo ante el partido del Oviedo. Si la jugada del domingo requiere tarjeta tienes que pensar que lo importante es el domingo y ya buscaríamos soluciones para el siguiente partido. Pero si le sacan una tarjeta de las tontas, de una protesta, de intentar una guerra con el rival, sí que me podría molestar en cualquiera de los que están apercibidos. Aunque hay cosas que no podemos manejar”.

CLAVE PARA GANAR. “Marcar un gol más que el rival. Defender muy fuerte, atacar con criterio, tener ambición, buscar la victoria, hacer méritos para lograrla, tener acierto, tener controladas las áreas. Ya he explicado el tipo de rival que nos vamos a encontrar. No veo una cosa clara concreta. Si tuviera una varita mágica para saberla la tenía en práctica. Hay muchos factores que influyen en el rendimiento, como ya he dicho. Factores que pueden ser claves para el domingo”.