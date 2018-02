Granada CF Oltra: “Estar más cerca del ascenso directo no es circunstancial, es el objetivo” RAMÓN L. PÉREZ El entrenador del Granada alaba el trabajo de Ramos, pero insiste en que el mérito es “del colectivo” y entiende que se está “valorando poco” el trabajo de sus jugadores CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Domingo, 25 febrero 2018, 20:54

¿Solo por pegada?: “Por pegada podíamos haber hecho tres o cuatro más. La primera parte nos enfrentamos a un rival en buena dinámica, hemos ido madurando el partido. La primera parte ha sido igualada y en la segunda hemos dado un paso adelante y hemos hecho dos goles muy buenos, no son casualidad, y hemos tenido opciones para conseguir algún gol más. El equipo ha estado siempre metido. En la primera parte hemos estado imprecisos, hemos perdido algunos duelos. En la segunda, con más criterio, hemos llegado y hemos marcado. La segunda parte ha sido muy buena. Que todo el mundo sume y mirar hacia adelante. Se valora poco lo que hacen los futbolistas”.

Más cerca del ascenso directo: “No es circunstancial, es el objetivo. No miro los demás resultados, miro lo que hacemos para mejorar. Lo que hacemos bien, por eso estamos en la parte alta. Hay que ir a Lugo a ganar, mirar hacia arriba como lo he dicho antes de este partido. La idea es intentar ser campeones, a la gente hoy la he visto animando y disfrutando. La afición nos da el respaldo que necesitamos.

Ramos: “La gente lo va a ver mejor por los goles, está claro que va a más. Como ya expliqué, hay una pretemporada que no hace ni física ni mentalmente, a partir de las navidades hemos visto otro futbolista. Nos da presencia, trabajo, fútbol, saber... Algunas veces se valora más y otras menos. Ver portería siempre le da confianza. Pero insisto que es mérito del colectivo. Gana el trabajo colectivo. Volvemos a dejar la portería a cero. Un palo y pocas ocasiones más del rival”.

Kunde: “La derrota es más huérfana y siempre se focaliza hacia el mismo lado. Pierre va a más, crece. Cada vez esta más asentado, se lo ha ido ganando él con su forma de competir y ahora que tiene más protagonismo. Todo el mundo aporta”.

Agra y Ramos sumando goles: “Todo es importante. Estábamos sumando muchos goles de muchos futbolistas. Darwin lleva muchos goles, Joselu, Pedro, Peña, Kunde... Necesitamos que la gente de arriba, el rematador, aporte. La primera vuelta no la cuento. Tiene que aportar y me alegro por él. De Agra era el momento para que sume. Para que aumente el nivel competitivo. Estoy contento con Pedro y estoy seguro de que volverá a aportar. Ahora no se habla de Puertas o Espinosa pero volverá a aportar. Me sabe mal dejarlos fuera de la lista. Sé como están, intento hacer equipos para ganar. Los 20 minutos de Andrew (Hjulsager) son muy buenos, la segunda parte de Darwin es muy buena”.

El cambio frustrado de Joselu: “Iba a quitar a Alberto (Martín) para meter a Joselu. Estábamos en casa y había que ir a por el partido. La semana pasada iba a quitar a Joselu cuando empatamos. El cambiado el cambio tras el gol de Ramos”.

Portería a cero: “Si el equipo encaja menos estamos arriba, porque somos un equipo con pegada. Ser sólidos, fuertes y tener esa mentalidad de proteger la portería. Por ahí tenemos que crecer”.