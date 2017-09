Granada CF Oltra espera que el triunfo ante el Córdoba sirva de "punto de inflexión" ante el Alcorcón 07:54 PEPE VILLOSLADA | GRANADA CF El valenciano hace ver que es complicado que 'Chico' Flores juegue en Santo Domingo SERGIO YEPES Viernes, 29 septiembre 2017, 14:25

En su comparecencia ante los medios de comunicación el técnico José Luis Oltra ha deseado que la victoria obtenida ante el Córdoba CF sirva como “punto de inflexión” para que el Granada CF sepa “cuál es el camino a seguir” de cara al partido del domingo ante el Alcorcón. Además, el estratega ha deslizado que al defensa recién incorporado ‘Chico’ Flores "lo intentaremos sumar al grupo la próxima semana”, por lo que parece muy difícil que vaya a contar con él para el choque en Santo Domingo.

CHICO FLORES. “El mercado nos ha ofrecido esta posibilidad y el club ha decidido incorporarlo. Es un central experimentado, muy completo, que puede aumentar el nivel competitivo de la plantilla. Viene para sumar. Hoy ha entrenado con el grupo, pero una parte, aparte porque lleva un tiempecito sin entrenar con grupos. Aunque está bien físicamente, bien de peso y bien de todo. Y la próxima semana intentaremos incorporarlo rápido al grupo. Es uno más que viene a sumar y a aportar. Es un jugador más que tengo a disposición y mi obligación y función es intentar sacar el mayor partido de todos. Cuanto más y mejores mejor entrenador seré yo”.

BAJAS. "El miércoles se salió del entrenamiento Hongla y ayer no entrenó. Pero hoy ha entrenado con el grupo. Salvo Germán y Adrián Ramos los demás están a mi disposición. Los jugadores que se quedarán fuera será por decisión técnica. Incluso ‘Chico’, que ya anticipo que va a ser muy difícil que entre. Si yo quisiera forzar a 'Chico' el próximo domingo podría jugar”.

CONNOTACIONES CAMPO DE ALCORCÓN. “Todos los partidos tienen su propio planteamiento en función de los futbolistas, de las dimensiones del campo, del estado de ánimo, del momento de la competición y todo lo que pueda influir en el rendimiento. El Alcorcón es un equipo muy intenso, muy físico, muy fuerte, juega de una posición de partida un poco distinta. No sé lo que va a hacer el domingo, aunque en principio creo que va a seguir jugando con tres centrales y dos laterales de largo recorrido., con tres centrocampistas y con dos puntas. Y eso lo hace distinto a los demás. Luego está el campo, que es bueno y en el que se puede jugar, pero es cierto que las vallas están muy encima y a veces te condiciona porque te tienes que frenar antes porque la sensación es que es más pequeño de lo que realmente es. Es un campo en el que suele haber mucha disputa, mucha segunda jugada. Mucho rechace. Ellos no juegan directo, o no juegan especialmente directo, pero los tópicos de este campo no crean que sean del todo así. Pero insisto en que cada partido tiene su propio planteamiento y el del domingo no es una excepción. Es un campo complicado, un rival difícil que en su campo no ha perdido todavía. Tenemos que igualar la forma de competir, ser intensos, estar concentrados, competir muy bien y luego sacar a relucir esa calidad que se nos presupone y que efectivamente tenemos”.

TRASTOCA PLANES LESIÓN DE RAMOS. “Tenemos la posibilidad de meter a Rei, a Darwin, la opción de jugar de otra manera, el famoso falso nueve y tenemos el filial. Todas las lesiones trastocan. Hacen que yo ya no elija libremente. En el caso de Adrián que es un hombre importante para nosotros venía de una pretemporada atípica en la que ya no había podido participar por un tema de una lesión no deportiva, estaba cogiendo el ritmo, cada vez estaba mejor y ahora vuelve a sufrir un parón. Esto es un retroceso en su puesta a punto y en su mejor estado de forma. Pero más allá de eso confío plenamente en Joselu, en Rei, en Darwin si lo tengo que meter arriba, en las armas y las mimbres que tengo, en las opciones que puedo manejar y en ese sentido estoy contento con la plantilla”.

MOVIMIENTO CLICK PARA MEJORAR. “Cuando hablaba al movimiento de clik no hacía referencia tanto a una victoria. Aunque el modelo lo hemos mantenido, no lo hemos cambiado, hemos cambiado las posiciones de partida también en búsqueda de equilibrio, ese funcionamiento que estamos buscando. Y ahí no tengo claro que hayamos dado el clic definitivo. Pero sí que si el equipo compite como la semana pasada pues va a estar mejor. Si creo que la victoria nos hacía falta como el comer, sí creo que es una victoria para soltar lastre de una manera. Y nos hace coger confianza, seguridad en el trabajo. Pero sirve de poco una victoria a la que no le das continuidad en la forma de competir. Espero que el triunfo sirva de punto de inflexión, para que el equipo, sin relajarse, siendo intenso, sepa cuál es el camino a seguir y por eso nos vino fenomenal la victoria y la forma de lograrla”.