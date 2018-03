Granada CF Oltra: "El equipo ha hecho un partido muy completo" P. V. / GCF El técnico del Granada señala que el resultado final es doloroso "por la forma, por el minuto y porque la última falta era evitable" ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 3 marzo 2018, 23:52

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, habló a la conclusión del partido que su equipo perdió ante el Lugo (2-1) y estas fueron sus valoraciones:

-PUNTO QUE SE ESCAPA: "Es doloroso sobre todo por la manera en la que se nos va. Creo que el equipo ha hecho un partido muy completo. En un campo muy difícil y ante un rival que aprieta mucho el equipo ha competido fenomenal, ha ido a por el partido, nos hemos puesto por delante en una primera parte en la que hemos tenido dos o tres llegadas más...una de Adrián, otra de Machís...y en la segunda parte el equipo ha seguido buscando el área. Es doloroso por la forma, por el minuto y porque la falta era evitable. Ellos la han golpeado bien, nosotros la hemos defendido mal y claro que un punto en un campo así era muy valorable. Y al perder lo que queda es la forma de competir pero por desgracia esto en el mundo del fútbol no cuenta y no vale para nada"

-JUGADAS POLÉMICAS: "La primera (el gol del Granada) no lo sé porque desde mi posición no veo nada. Es verdad que han protestado mucho, puede ser fuera de juego y en el campo me da la sensación de que puede ser. En la última jugada (en la que se protestó posible falta en ataque) puede haber bloqueos y es evitable, pero el árbitro creo que ha hecho un arbitraje en un campo complicado".

-¿AFECTA LA DERROTA PORQUE HAY EQUIPOS QUE HAN PINCHADO?: "Yo no me fijo en los resultados de los demás. La derrota es mala porque el resultado es nuestro. Se rompe una racha, que es lo que me sabe mal, hemos perdido una batalla, que no la guerra. Y toca levantarse para buscar la victoria ante el Nástic la semana que viene pero estamos en la pelea y lo malo es haber roto esa dinámica de cuatro victorias consecutivas que era tan buena para el equipo".