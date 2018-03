Granada CF Oltra: "El equipo ha hecho todo para ganar" P. V. / GCF El técnico rojiblanco disculpa a Javi Varas, pero señala que su error "nos condiciona el partido" A.N. Domingo, 18 marzo 2018, 22:40

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Real Oviedo que su equipo lo hizo "todo para ganar", aunque el resultado final fuese una derrota por 2-1.

-VALORACIÓN DEL PARTIDO: "La valoración cuando pierdes nunca puede ser buena. El equipo ha hecho todo para ganar, no se puede hacer más en un campo como éste ante un rival fuerte, intenso... En la primera parte hemos sido netamente superiores y no irnos al descanso por delante es algo duro de asimilar. Es un error, nos pasa a todos y por eso mi máxima confianza y defensa de Javi (Varas), pero eso nos condiciona el partido. Nos aprietan más en la segunda parte aunque creo que las oportunidades má claras las hemos tenido nosotros y luego, tras el 2-1, ellos se encieran bien y todo nos han ido condicionando: el estado del terreno de juego, la lesión de Joselu, todas estas circunstancias que hoy no se han dado de cara. La semana que viene no tenemos a los sancionados, ni a Peña ni a Rey Manaj porque están con sus selecciones y Joselu veremos cómo evoluciona. Tenemos que levantarnos, remar, salir de esta racha de resultados adversos que llevamos ahora aunque el equipo compite bien y reitero mis ganas de ganar el partido con el once que pongamos y el banquillo que tengamos, que seguro que será de plenas garantías".

-¿CÓMO ESTÁ JOSELU? ¿CÓMO HAS VISTO LAS POLÉMICAS CON JOSELU Y CON MACHÍS?: "Joselu estaba mareado, se lo han llevado por precaución, porque me cuentan desde los servicios médicos que está bien pero cuando recibes un golpe en una zona de la cabeza y te sientes turbado lo mejor es hacerte pruebas y salir de dudas. Pensamos que no será grave y en cuanto a las jugadas yo la de Darwin no la veo, aunque si el árbitro sí la ve puede ser susceptible de ser sancionado y expulsado si le golpea sin el balón en juego. Me cuentan los futbolistas que Christian, que es un chico competitivo y un futbolista fenomenal, en la primera parte ha pisado a Agra de forma voluntaria y en la segunda suelta él el codo -por lo que me cuentan- y no es mi cometido juzgarlas, simplemente decirlas, que no pasa nada por decirlas".

-¿HA ECHADO DE MENOS UN MEJOR BAGAJE OFENSIVO DE SU EQUIPO?: "Si hubiéramos ganado 1-2 estaríamos diciendo que hemos hecho un partido de control, con las oportunidades necesarias y lo cierto es que en la segunda parte tenemos la de Darwin, que no le pega, y muchos acercamientos al área. Los acercamientos del Oviedo han sido un regalo nuestro en la primera parte y el gol suyo en una buena jugada en la segunda. Esto es para ser efectivos, para tener pegada, tener acierto y fortuna en los momentos esenciales de los partidos y yo insisto en que el equipo dadas todas las circunstancias que hemos vivido ha competido bien".

-AUNQUE EL EQUIPO COMPITA BIEN SIGUE TENIENDO FALLOS ATRÁS. ¿CÓMO VE EL RETROCESO EN LA CLASIFICACIÓN?: "Competir es el cómputo general. Eso son acciones puntuales. En un campo difícil el equipo ha dado la cara, ha ganado balones divididos, ha ganado rechaces, ha propuesto, ha tenido llegadas... En el cómputo general eso es competir bien bajo mi punto de vista. Otra cosa es que cometamos errores, yo soy el primer que hago autocrítica pero yo lo vero así y lo digo así. La situación clasificatoria lógicamente me preocupa porque aunque hayamos merecido más esto no va por méritos, va por resultados. Llevamos tres derrotas y esta semana pues hemos tenido más control, más llegada y ocasiones pero hemos perdido 2-1. Repito que tenemos que levantarnos, tenemos que remar y tenemos que creer, porque tenemos tiempo para todo y hay muchas maneras de lograr el objetivo".