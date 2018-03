Granada CF | Rueda de prensa Oltra: "Es difícil de explicar" Ramón L. Pérez El técnico del Granada CF señala que al partido ante el Nástic "hay que reprocharle poco" SERGIO YEPES GRANADA Sábado, 10 marzo 2018, 18:31

El técnico del Granada CF José Luis Oltra señaló en rueda de prensa que “es difícil de explicar” la derrota padecida ante el Nástic de Tarragona. El estratega también dijo que al partido realizado por los suyos “hay que reprocharle poco”

EXPLICACIÓN DE LO OCURRIDO. “Es difícil de explicar. En la primera parte hemos jugado el partido que ha querido el Nástic. No les importaba cedernos el balón y terreno. Nos ha faltado determinación en el primer periodo. Ellos han tenido la ocasión del palo de Barreiro y el gol. Con el 0-1 se les ha puesto el partido donde quería. Nosotros muchas llegadas, cerca de portería, dominar… pero por algo son ellos los mejores fuera de casa. Con el marcador a favor son sólidos y solidarios. Hay que levantarse y seguir. Podemos pelear por todo. No podemos lamernos mucho la herida. Hay que agradecerle a los 8.500 que han venido, metiendo presión al árbitro y al rival.

Al partido del equipo se le puede reprochar poco, nos ha faltado convicción en los metros finales. Solo hay que mirar las estadísticas de los partidos. Pero en fútbol ganan los goles. La semana pasada hicimos un buen partido y perdimos”.

¿DUELEN MÁS ESTAS DERROTAS? “Para mí siempre duele mas una derrota en la que el equipo no está bien. Pero cuando el equipo domina, controla, genera…. Hemos sido protagonistas. Hemos ido a buscarles en todo momento. Te molesta más cuando el equipo no compite arreglo a su potencial. Desde mi perspectiva he buscado arriesgar todo lo que podíamos sin perder en el equilibrio. Hasta el final los hemos tenido ahí”.

¿MAYOR SENSACIÓN DE IMPOTENCIA?. “Nos ha faltado contundencia en el área. Ha habido muchas intervenciones de su portero. Te deja rabia. Te deja la sensación de que lo hemos intentado pero no hemos tenido la recompensa. Los Carmenes nos ha empujado. Siempre duele cuando llega la primera derrota en casa. Darwin ha tirado bien el penalti y le ha dado el palo. El vestuario estaba tocado, jodido. Era buen momento para presionar a los de arriba. Sabemos que esto no es bueno y que el entorno no entiende estas situaciones. Mi objetivo es levantar la moral del grupo para ganar al Oviedo. El objetivo está ahí para pelearlo. Tenemos que seguir haciendo las cosas bien”.

¿FINAL EN OVIEDO? “Todos los partidos son finales. John Jiang ha venido, ha hecho un esfuerzo, tenía ganas y el Granada ha querido corresponderle. La gente no se habrá ido decepcionada, sino frustrada, porque el equipo se deja el alma y no tenemos recompensa. Cada partido es el más importante. No podemos pensar de otra manera porque cada vez se reduce el margen. Hay que ganar el siguiente”.