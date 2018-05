GRANADA CF Oltra: «Desde mi despido no he vuelto a ver un partido del Granada porque sufro» Alfredo Aguilar El ex técnico del Granada apunta que «nunca me explicaron el motivo de mi cese» ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 1 mayo 2018, 12:53

José Luis Oltra, ex entrenador del Granada, fue entrevistado en la madrugada del martes en el programa 'El Transistor' de Onda Cero y allí, cuando fue preguntado si le sorprendía la destitución de Pedro Morilla, explicó que «a mí me sorprendió la decisión de mi destitución porque estábamos dentro del objetivo. Eramos quintos, la relación con la plantilla era buena y con de la mayoría de la afición también, porque no puedes gustarle a todo el mundo pero por lo que percibo era mayor la gente que apoyaba mi labor y en otros casos el posible despido lo he percibido pero el equipo competía, jugaba bien y mira».

El preparador valenciano reconoce que desde que fue despedido «no he visto ningún partido del Granada, ni si quiera por televisión, porque sufro. Sufro por los futbolistas, por la gente a la que le tengo cariño y si tengo que ver un partido por la tele veo el que echen de Primera a la misma hora o me salgo a dar un paseo».

En relación a su cese, Oltra apunta que sigue sin saber la razón porque «confiaba en la plantilla y en el momento en el que me destituyen estábamos teniendo problemas fuera de casa pero jugábamos el siguiente partido en casa, teníamos salidas a las casas de los dos colistas (Lorca y Sevilla Atlético) y queríamos dar ese tirón con una plantilla nueva, que fichamos 19 jugadores en verano y 2 en invierno. Estaba convencido de que lo ibamos a lograr, sigo pensando que este equipo puede llegar al play-off y sigo sin saber el motivo del cese. En su día se me comunica por parte del director deportivo y del director general que no cuentan conmigo, que querían un cambio, y claro, como vas quinto tienes que aferrarte a los resultados».