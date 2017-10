De cuando Oltra defendió en Tarragona el principio de deportividad En su última visita al Nástic el técnico del Granada tuvo un rifirrafe con su entrenador a cuenta de los balones que salían por banda SERGIO YEPES GRANADA Martes, 10 octubre 2017, 09:27

A lo largo de su carrera, el técnico del Granada CF, el valenciano José Luis Oltra, se ha caracterizado por mostrar maneras exquisitas que van muy en sintonía con su discurso diplomático, nunca altisonante. Pero el encuentro que mañana miércoles tiene que disputar el conjunto rojiblanco permite evocar que en su última visita a Tarragona el preparador fue protagonista de un rifirrafe con quien entonces era su homólogo, el hoy entrenador hoy del Real Mallorca Vicente Moreno.

Y no precisamente porque tras un partido con muchas ocasiones el Córdoba que dirigía aquel 4 de abril de 2016 acabara empatando contra el Nástic a cuatro goles después de adelantarse en otras oportunidades (0-1, 1-2, 2-3 y 3-4). No, el desencuentro se motivó porque a lo largo del choque desde la banqueta catalana se ordenó no devolver la pelota cuando los andaluces la lanzaban fuera por estar indispuesto alguno de sus jugadores, lo que en el Nou Estadi se interpretó como una manera de perder tiempo.

Y el caso es que la polémica no murió a la finalización del encuentro sino que se incrementó después de que los técnicos fueran reunidos por Movistar para mostrar sus impresiones.

"El balón hay que devolverlo porque es una regla no escrita del fútbol. No me dijiste que ibais a dejar de tirar el balón fuera...", le dijo Oltra a Moreno. Y ante esto, el técnico del Nástic se defendió: "Tiramos el balón fuera la primera vez y a partir de ahí decidimos que no lo íbamos a hacer más". Total, que el pique entre ambos finalizó sin llegarse a ningún acuerdo sobre el asunto del fair play.

En rueda de prensa, Oltra expuso también sus argumentos: