Granada CF | Rueda de prensa Oltra: "Estoy convencido y lo están los futbolistas" PEPE VILLOSLADA/GCF El entrenador del Granada mantiene una actitud positiva para enderezar el rumbo a pesar de los tropiezos a domicilio CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Jueves, 1 febrero 2018, 13:49

Advertidos los medios de comunicación de que no se iba a hablar de los registros producidos este miércoles en relación al caso del expresidente Quique Pina, la comparecencia de José Luis Oltra se centró en analizar lo que se ha hecho bien y mal hasta ahora y lo que debe acontecer en el partido ante el Tenerife del próximo sábado para que el Granada vuelva a ganar, y se acerque así de nuevo a la zona alta de la tabla.

Cierre del mercado: “He participado pero no soy el que debe hablar de ellos. Andrew ya ha entrenado con el grupo, está cansado pero viene de entrenar con su equipo y entendemos que pueden elevar el nivel competitivo, para sacarles rendimiento”.

Un escenario distinto: “El mercado ha cambiado, entre las cinco grandes ligas se han movido 900 millones. Antes no se movía tanto en este mercado, todo el mundo quiere buscar algún jugador. Muchas veces la gente se equivoca, y no digo en este caso: el que llega es un jugador que aunque no sea titular aumenta el nivel de los demás porque le ven las orejas al lobo. Pero muchas veces es para aumentar el nivel del grupo. La nuestra es una plantilla compensada pero que tiene que aumentar el nivel”.

Una historia similar en Granada a la vivida en Tenerife: “Cada equipo es una historia. Me gustaría que fuera el mismo final (ascenso), pero no puedo asegurar que vaya a ocurrir. También en el último ascenso del Granada había cierto paralelismo, fuerte en casa y no tanto fuera. Somos un ente único, estamos viviendo nuestra historia. Tenemos detectados errores, también tenemos cosas buenas que tenemos que potenciar. Estoy convencido, y están convencidos los futbolistas. Es un grupo que tiene ganas de hacer algo importante. Una carrera de fondo. Los análisis, después de la jornada 42. Seguimos mirando para los dos primeros. Lo único que nos preocupa es ganar al Tenerife. Trabajar bien, corregir las cosas y tener tranquilidad”.

La derrota de Barcelona: “Sientes rabia, cabreo, hay que medir lo que dices. Tengo explicación y se la he dicho a ellos, pero ¿de qué vale explicarlo aquí? Vale ganar el sábado al Tenerife. Contundencia ataque-defensa. En ese momento cuesta. Llegamos pero no creamos ocasiones. Más pegada”.

Partido del sábado: “No temo a la relajación. Cada partido es una historia y el temor a que no tengas tu mejor versión, o que el rival no te lo permita, está latente. Pienso que el equipo va a salir en la línea que está en casa: presión arriba, contundencia, generar fútbol y ocasiones, buscar las cosquillas al rival y estar prevenidos dentro de nuestro juego para lograr la victoria. Somos conscientes de que podemos equivocarnos en casa y también de que podemos ganar fuera”.

La ida en Tenerife: “En aquel momento nosotros estábamos en construcción, ellos venían en buen momento, estaban con esa chispa y ahora también son temibles pero por la necesidad que tienen, pero las circunstancias de ambos hacen que el partido sea totalmente distinto. Aquel partido digo que puntuamos de milagro pero que merecimos ganar. Hicimos 70 minutos fenomenales y en una acción a balón parado y una contra te marcan dos goles”.

Calendario inmediato: “Yo quiero ganar los cuatro partidos siguientes. Antes del Zaragoza era la misma situación. Siempre pensamos en el siguiente. Mi cabeza no pasa más allá de Tenerife, y en la de los jugadores intento que tampoco. Yo también estudio el calendario pero no sirve de nada. Con una victoria tienes muchas opciones de volver a entrar en el 'play off'”.