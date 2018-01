Granada CF | Vestuarios Oltra: "Un castigo excesivo, inexplicable" AGENCIA LOF El entrenador del Granada se vuelve a lamentar de un resultado aciago, considerando que "no hicimos un partido para perder pero llueve sobre mojado" RAFAEL LAMELAS Barcelona Sábado, 27 enero 2018, 19:45

VALORACIÓN: "Todo lo que diga no vale para nada, ni va a sentar bien, ni va a gustar, porque es muy difícil sentarse aquí y explicar algo inexplicable. Es castigo excesivo, es obvio. No hicimos un partido para perder pero llueve sobre mojado. La primera parte sólo hubo un tiro de ellos entre los tres palos y te marca un futbolista diferencial para la categoría (Aleñá). Tuvimos dominio y llegada, sin materializar las ocasiones. En la segunda parte, el otro gol lo acusamos mucho psicológicamente. Aunque tuvimos mando, no encontramos la forma de marcar. Ellos se han defendido bien, son un equipo con talento y calidad. Sólo pienso en ganar los dos próximos partidos en casa ahora. En el siguiente desplazamiento veremos qué puedo cambiar. Podemos tener rabia y frustración, pero el equipo ha hecho muchas cosas para ganar, pero seguimos acusando situaciones complicadas fuera de casa".

QUÉ CAMBIARÍA: "Es complicado de decir. Si os lo preguntara, ¿qué cambiaríais vosotros? ¿Jugadores, forma de jugar? Vosotros diréis que ese es mi trabajo pero al final la gente lo que quiere es ganar y esto es la pescadilla que se muerde la cola. El equipo ha presionado al contrario, ha llegado y dominado. La primera vez que ellos pasan del centro del campo, en un tiro desde fuera del área, ellos marcan. Es un buen tiro y ante esto poco puedes hacer. Cuando venga el próximo partido fuera de casa tendremos que pensar que a lo mejor no tenemos que ser tan alegres, que a lo mejor hay que asociarnos menos... Es que no lo sé. Es difícil de valorar y explicar una derrota tan contundente... Es fútbol".

CUARTO GOL A BALÓN PARADO EN CONTRA: "Esta semana, se puede preguntar a los futbolistas, hemos trabajado más de lo habitual estas acciones en defensa. También hay golpeos o segundas acciones, como esta vez. Influyen mucho las dinámicas. Al principio les sacábamos mucho partido. Ahora las cosas no salen, te las sacan ellos o golpeos no son buenos. En el lado ofensivo no lo aprovechamos y en defensa nos lastra".