Oltra se asoma a la que pudo ser su casa
El partido de este domingo ante el Oviedo permitirá al técnico del Granada CF pisar el Carlos Tartiere, escenario en el que pudo haber trabajado
SERGIO YEPES GRANADA Jueves, 15 marzo 2018, 21:54

El partido que este próximo domingo disputará el Granada CF correspondiente a la trigésimo primera jornada de competición permitirá al entrenador José Luis Oltra pisar el estadio Carlos Tartiere, que es el escenario que pudo ser su casa esta misma temporada. Y es que el Real Oviedo, titular de la instalación, tanteó al valenciano para ver su disposición a convertirse en el responsable de la formación carbayona.

De hecho, el 1 de junio de este pasado año 2017 el rotativo La Nueva España resumía así la situación: “la sensación que se tiene en el club (ovetense) es que Hierro no continuará el próximo curso. Para que el desenlace no coja al Oviedo a contrapié ya se sondea el mercado para buscar alternativas. José Luis Oltra, al que el club ya le preguntado su disponibilidad, es una de ellas. La situación por ambas partes está pausada. El entrenador prefiere respetar los tiempos. Es algo que ha dejado claro desde el comienzo. Cuando algunas informaciones le situaban en Las Palmas, el valenciano instó a finalizar la temporada para decidir su futuro. Cuando se le insinuó el interés del Granada respondió de la misma manera. Y no parece una pose. Su deseo es finalizar la campaña y estudiar propuesta, no quiere precipitarse”.

El caso es que esta posibilidad se dio por concluido el 3 de junio, que es cuando Oltra firmó por el Granada CF. Que es algo que motivo que el Real Oviedo tuviera que cambiar sus miras y que el día 23 de aquel mismo mes anunciara la contratación del exrojiblanco Juan Antonio Albacete Anquela.

Málaga CF

De otra parte hay que señalar que La Opinión de Málaga aseguró ayer que José Luis Oltra es una de las opciones que maneja el director deportivo del Málaga CF Mario Armando Husillos para dar sustitución al también antiguo nazarí José González de cara al próximo curso. Atendiendo a esta misma fuente, la terna de candidatos para el equipo que se presume competirá en Segunda la completan Juan Ramón López Muñiz y Jagoba Arrasate.