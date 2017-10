Granada CF Oltra advierte "preocupación" en el Granada CF por la incertidumbre en Cataluña GRANADA CF | PEPE VILLOSLADA El entrenador advierte que el cuadro rojiblanco se desplaza a Tarragona “con la idea de jugar”, pero siendo consciente de que la inestabilidad política puede traer consecuencias SERGIO YEPES GRANADA Martes, 10 octubre 2017, 12:59

El técnico José Luis Oltra ha reconocido hoy que en el seno del Granada CF existe “preocupación” por la posibilidad de que la inestabilidad existente en Cataluña tenga alguna consecuencia en el partido de mañana ante el Nástic. El valenciano ha dicho que la formación nazarí viaja “con la idea de jugar” pero lógicamente no ha podido dar garantías de que sea así.

ESTADO FÍSICO PLANTILLA. “Está más o menos bien. Saunier tenía ayer unas molestias leves, pero hoy ha entrenado con normalidad. La gente está un poco cansada, pero mañana estará en condiciones. Y el que no juegue no será por descanso ni para intentar que juegue el siguiente”.

SITUACIÓN CATALUÑA. “Hace tiempo estoy preocupado por este tema. Pero no voy a mezclar la situación deportiva con esto. Hay preocupación, espero que no pase nada más, no por nosotros, por el propio país. Espero que impere el sentido común y que nosotros nos podamos centrar un rival que está en zona peligrosa. Intentaremos superar a un rival que tiene buenos futbolistas. Tenemos que equiparar el esfuerzo.

GESTIONES CON EL NÁSTIC O LA LFP PARA SABER QUÉ PASARIA SI HAY INDEPENDENCIA. “Que yo tenga constancia, no. No me han comunicado. Vamos pensando que vamos a jugar. Sabemos la situación que hay en Cataluña. Ya nos dirán lo que tenemos que hacer si no se juega”.

CHICO FLORES. “Todo el que entra en la convocatoria puede participar. Ha venido bien, se cuida mucho. Necesitaba trabajar con el grupo”.

¿QUÉ HAY QUE HACER GANAR? “Como casi todos los partidos de la categoría. En esta categoría tenemos que partir de ganar los duelos. Tenemos que partir del orden. Si no mantenemos la concentración y el esfuerzo difícilmente vamos a ganar. Hay que proponer, tener intención, llegada y finalización. Hay que hacer cosas ofensivamente. Hay que llevar la manija. Equiparar la predisposición”.