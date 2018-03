Granada CF Obligados a mantener la racha Lanzado. Peña supera la defensa de Quini y Kunde durante un entrenamiento. / PEPE VILLOSLADA/GCF El Granada recibe al Nástic sabedor de que no se puede permitir otro tropiezo si quiere alcanzar el ascenso directo CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Sábado, 10 marzo 2018, 00:41

Lograr ocho victorias consecutivas en casa es un éxito al alcance de pocos equipos en una categoría en la que las sorpresas están a la orden del día. Oltra admitía en la rueda de prensa previa al partido de esta tarde ante el Nástic que es consciente de que antes o después llegará el fin de la racha. Pero «¿por qué tiene que ser en este partido?», se preguntaba el valenciano. Tiene argumentos más que suficientes para pensar que el noveno triunfo seguido se puede conseguir, pues la plantilla, uno por uno, está alcanzando su mejor nivel de la temporada. El resultado en Lugo no da fe de ello, pero sí el juego del equipo y las ocasiones de haber sumado los tres puntos en el Anxo Carro.

Adrián Ramos ha llegado para quedarse. Marca y hace jugar a sus compañeros. Por delante se ha llevado al gran goleador de la categoría el curso pasado. Joselu debe contentarse con ser revulsivo. Lo asume y se entrega como siempre cuando sale en las segundas partes. Algo similar le ha ocurrido a Pedro, al que el portugués Salvador Agra le ha adelantado por la derecha. Machís, a lo suyo. Igual que Peña, dos lujos en la categoría de plata. Incluso Germán, que siempre ha estado a gran nivel, se sienta en el banquillo mientras Chico Flores y Saunier estén disponibles.

La jornada pasada se le puso muy de cara pero cayó en el descuento. Sus rivales directos se dejaron puntos por el camino que no supo aprovechar. El Huesca es más terrenal que nunca y el Rayo se permitió una tregua en un campo difícil como el Nuevo Zorrilla. Eso hizo que se minimizara la derrota de los rojiblancos, que, sin embargo, saben que dos semanas de buena suerte son difíciles de registrar. Que si el mejor visitante demuestra dicha condición en Los Cármenes, el ascenso directo volverá a alejarse en, al menos, dos partidos. Confía en que eso no se produzca porque el estadio del Zaidín no es terreno fértil para los visitantes y en que su vecino de Almería supere en casa al Rayo para saltar la ansiada segunda plaza, la que le mandaría directo a Primera de acabar el mañana la temporada.

Montoro, pese a tener el alta, se queda fuera de la lista al no contar con ritmo de competición

Ahora que la competición entra en su fase decisiva empieza a demostrarse el potencial del Granada, que antes de caer en Lugo acumulaba cuatro victorias consecutivas. En casa, además, nadie es capaz de cuestionar su supremacía desde hace cuatro meses. Incluso variando algo su estilo sigue manteniendo buenos resultados. Aquel conjunto dominador y ciertamente sosegado en algunos partidos ha ido dando paso a un Granada algo más vertical, que usa el contragolpe como arma ofensiva en más ocasiones de lo que lo solía hacer y que asusta aunque se vea dominado, algo que no ocurrió siempre y que puso nerviosa a la hinchada en Los Cármenes.

Cuando las cosas no iban tan bien Oltra admitió que debía buscar recursos para enderezar el rumbo, sobre todo fuera de casa pero también acordándose de citas como la del Zaragoza o la del Tenerife. Su fútbol más pragmático le permitió remontar en Córdoba para frenar la sangría a domicilio. Aprovechar la velocidad de Machís se convirtió en una prioridad y Agra se adapta mejor a ese fútbol vertical que hace que los laterales sufran algo más pero, por contra, está impidiendo que el equipo se muestra tan indolente como en algunas fases puntuales de ciertos partidos.

Por precaución

José Luis Oltra puede contar esta semana con todos sus efectivos, algo complicado de ver en una temporada tan exigente. Sin sancionados ni lesionados, solo la baja de Ángel Montoro responde a un argumento de peso. El valenciano ya ha recibido el alta después de superar una lesión muscular que le ha mantenido sin jugar un mes. Pero no ha podido completar todos los entrenamientos de la semana con el grupo y, además, cuenta con la clásica falta de ritmo de competición del que está tanto tiempo sin jugar. Oltra ya advirtió el jueves de que no lo veía aún para listo para la acción.

Por eso y porque el equipo mantiene una buena línea pese a no ganar la jornada pasada, ha vuelto a repetir la convocatoria que conformó para viajar a Lugo. Por el camino se quedan los habituales descartes de las últimas jornadas: Menosse, Espinosa, Puertas y Manaj, además del citado Montoro. También parece que incluirá de inicio a los mismos once futbolistas que eligió entonces. Confía en que Machís mantenga la buena línea de toda la temporada y que Ramos logre de nuevo marcar en Los Cármenes para que la afición demuestre que le ha redimido de sus pecados veraniegos. Ambos apoyados por Agra el costado diestro, Peña aportando creatividad y Kunde la potencia.

La jornada próxima el Granada viaja a Oviedo para jugar ante un rival de su mismo corte que pelea por el mismo objetivo. Llegar a esa cita en las mejores condiciones, tanto clasificatorias como morales, plantearía un escenario de cierto optimismo tras un tiempo, sobre todo el inicio de la segunda vuelta, en el que hubo cierto sector de la afición que se cuestionó seriamente los avales de este equipo para pelear por el ascenso.