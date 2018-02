Comparativa Los nuevos extremos de los rivales sí son ya importantes La mayoría se ha ganado la titularidad. Jony, Bebé y Jaime Romero han marcado, mientras que Ontiveros es de los pocos que, con el Valladolid, aún no ha salido de inicio RAFAEL LAMELAS GRANADA Miércoles, 14 febrero 2018, 01:59

Queda mucho para comprobar el recorrido de los fichajes del Granada en el mercado de invierno pero, por ahora, ninguno ha sido titular en las dos citas en las que han podido optar a ello. Hjulsager estuvo presente en ambas convocatorias aunque solo dispuso de minutos en el tramo final del triunfo ante el Tenerife. Agra, que llegó un día más tarde que el danés a los entrenamientos tras la firma de su llegada, entró en citación para ese encuentro pero al final fue el descartado. El portugués sí se coló en la convocatoria ante el Valladolid y apareció en la segunda mitad. Hjulsager no, quizás perjudicado por la lesión de Montoro en la primera parte, que provocó que Oltra quemara un cambio con Baena.

Restan muchos encuentros para chequear la influencia de ambas incorporaciones aunque lo cierto es que otros futbolistas que actúan en su misma posición y que han aterrizado en clubes de la parte media y alta sí acaparan un protagonismo temprano. La mayoría de ellos ya son titulares en sus escuadras e incluso han marcado algún gol. En algunos casos se trata de jugadores que llegaron a estar en la órbita rojiblanca pero que, por diversas circunstancias, no recalaron. Otro estuvo en la casa nazarí hace años.

Jony Rodríguez (Sporting de Gijón)

El que está triunfando con claridad es Jony. El extremo, cedido por el Málaga al Sporting, regresó a la que fue su casa pese a que el Granada le tentó con una importante oferta. La tierra tiró y su operación cristalizó el 12 de enero. Entró directamente entre los 18 del entrenador Rubén Baraja para el partido en El Molinón ante el Alcorcón. Le dio 27 minutos en el triunfo por 3-0. El rodaje continuó la semana siguiente, en el Anxo Carro de Lugo, en el que los gijoneses cayeron por 3-1. 39 minutos más para el motor de Jony, que ya fue titular en la siguiente jornada. 75 minutos en el Sporting-Nástic (2-0), a las puertas del derbi asturiano. Pese a la derrota en el Tartiere ante el Oviedo (2-1), Jony abrió el marcador y se convirtió en la principal amenaza de los suyos. Acabó el encuentro. La banda izquierda ya era suya y completó la formación ante el Numancia este pasado fin de semana. Un 2-0 que cerró él mismo con un golazo de bandera, zigzagueando entre cuantos adversarios le salieron al paso.

Moi Gómez (SD Huesca)

El retorno de Jony al Sporting acarreó la salida de Moi Gómez. El Huesca, líder de la Liga, le capturó con sigilo. Rubi le conocía del año anterior, cuando le dirigió, y este voto de confianza del preparador se refrendó enseguida. Firmó el viernes 26 y ocho días después se adueñó del surco zurdo de los oscenses en su visita al Sevilla Atlético. Había tenido cierta continuidad con los asturianos así que no le pesó la titularidad. 86 minutos en la capital hispalense y todo el encuentro ante la Cultural en el Alcoraz, durante la pasada jornada (1-0).

Javier Ontiveros (Real Valladolid)

Aparte de Jony, del Málaga también han salido en préstamo otros dos futbolistas que se desenvuelven pegados a la cal. Uno más estaba también apuntado en la libreta nazarí. Se trata de Javier Ontiveros, que se enroló en el Valladolid. Apostó por un cambio de aires para alejarse de Andalucía y de las distracciones nocturnas que encontraba cerca de casa. Ya se lució el viernes en Los Cármenes. Mejoró el perfil ofensivo de los pucelanos aunque no lo suficiente como para rebatir el triunfo local. La afición le silbó mucho al considerar un desplante que prefiriera las tierras castellanoleonesas. Ontiveros ya se había estrenado ante la Cultural en Zorrilla. Un cuarto de hora en el que vio una amarilla.

Álex Mula (CD Tenerife)

El otro ex de los de la Costa del Sol que ha emprendido una aventura por seis meses es el joven Álex Mula, al que atrajo el Tenerife. No entró en el desplazamiento a Los Cármenes, tras el que el técnico Pep Martí fue destituido, pero sí para el debut de Joseba Etxeberria en el banquillo, directamente con los de la partida. No marcó en el fantástico 5-1 ante el Córdoba aunque maravilló con sus maneras.

Bebé (Rayo Vallecano)

El Rayo Vallecano rescató a un jugador cotizado como Bebé, del Eibar. El luso ya tuvo una etapa pasada muy interesante con los madrileños, que son proclives a abrir nuevas oportunidades a viejos conocidos, como ha ocurrido con Armenteros o Chori Domínguez. Disfrutó de algo más de media hora en El Sadar (1-1 ante Osasuna) y poco más ante el Sevilla Atlético, aunque materializó una diana exhibiendo su potente disparo.

Jaime Romero (Lugo)

El sexto de esta lista pasó por el Granada en el año del regreso a Primera. Jaime Romero, todo un trotamundos, salió de un tocado Córdoba para marcharse al Lugo, que aspira a la promoción de ascenso. Le va fenomenal. Tras salir de la suplencia ante el Sporting, ejerció de revulsivo y marcó en la victoria por 3-1. Ya se quedó fijo frente al Cádiz (1-1), Albacete (1-1, autor de la diana) y en la caída ante el Zaragoza (2-0).

En manos de José Luis Oltra está la decisión de darle más carrete a los nuevos o si, de momento, solo surgen como recursos en el acto de conclusión. En el Nuevo Arcángel se desvelará. El breve balance hasta la fecha resulta escaso.