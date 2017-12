Las joyas de la cantera El 'nueve' rojiblanco que quiere ser como Robert Lewandowski A. N. Su poderío en el juego aéreo y su constante búsqueda del gol convierten a David Grande en un incordio para cada rival del filial granadino ANTONIO NAVARRO Martes, 26 diciembre 2017, 00:38

Es el jugador más 'grande' del Granada B. Por su apellido y por su edad, ya que su fecha de nacimiento (08/02/1991) lo convierte en el futbolista más veterano del filial rojiblanco a pesar de contar con tan solo 26 años.

Nacido en Torrejón de Ardoz (Madrid), David Grande debutó en Segunda B con la camiseta del Albacete (curso 2012/13) y aunque sus primeras temporadas en la categoría de bronce fueron complicadas bajar a Tercera le sentó bien para coger impulso en el Alzira, donde marcó 20 goles el curso 2015/16. La pasada campaña fue un destacado goleador en el Lealtad (16 goles anotados en el Grupo I de Segunda B) y en esta va por el mismo camino como jugador del Granada B. Delantero con mucha inteligencia a la hora de moverse por el terreno de juego y crear ocasiones de gol, David Grande es bueno en el juego aéreo y él mismo se define como «un jugador al que le gusta trabajar mucho para el equipo. Me gusta buscar los espacios y creo que lo que más me caracteriza es que tengo mucho gol».

Sus actuaciones en partidos como los que el filial ha jugado recientemente contra la Balompédica Linense o el Écija sin duda lo convierten en un jugador a tener en cuenta, aunque también cree que tiene que mejorar con la diestra (es zurdo) y «participar un poco más en el juego».

El futbolista al que más le gustaría parecerse no ha jugado nunca en la liga española, aunque su nombre ha sonado más de una vez tras despuntar en el Borussia Dortmund. Robert Lewandoski es una referencia para él porque «es el delantero más completo, domina todas las facetas del juego, es bueno con las dos piernas y me gusta mucho verle jugar».

Con el Granada B afirma que «lo único que pienso es que sigamos con esta buena dinámica que llevamos y si lo conseguimos, ¿por qué no intentar hacer algo bueno este año?». No quiere especificar que sería «conseguir algo bueno» pero Grande sí que deja claro que tiene muy buena sintonía con su entrenador: «He tenido muchos entrenadores buenos pero Pedro Morilla fue el primer entrenador que tuve al salir de juvenil y me enseñó a ser lo que soy hoy dentro del fútbol. Diría que es el que más me ha marcado», apunta.

En estos instantes el filial está en lo alto de la tabla y David cree que en gran parte se debe a que «fuera de casa estamos compitiendo muy bien», pero también le preguntamos cual es el aspecto que tiene que mejorar el equipo: «Diría que en casa es donde tenemos que mejorar. Hay que meter más goles, quizá el estado del campo de Armilla tenía algo que ver pero lo que todos deseamos es meter más goles en los partidos que jugamos ante nuestra afición».