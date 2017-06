De carrilero y extremo

Tenía contrato con el Granada y fue uno de los pocos que continuó de la temporada anterior. Isaac Cuenca pasó el examen al que sometió Paco Jémez a la plantilla el pasado verano tras darse el cambio en la propiedad del club. El extremo catalán se hizo sitio. En el recuerdo estaba aún el doblete que consiguió el día que se logró la última permanencia en la máxima categoría. Esos dos goles ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán dejaron un excelente recuerdo y no se planteó su marcha.

A la espera de que llegaran una buena parte de los refuerzos, que se enquistaron durante el periodo estival, Cuenca comenzó a contar para el preparador cordobés. Fue asiduo en pretemporada y titular en las dos primeras jornadas. Disputó al completo los encuentros frente al Villarreal y Las Palmas. Sin embargo, a partir de ahí vino una etapa negativa para él. Los fichajes que llegaron a última hora le dejaron fuera del equipo titular y esa situación parece que no supo asimilarla.

No se sentía contento porque no jugaba y ya se pudo comprobar en un entrenamiento. Recibió una reprimenda por parte de Paco Jémez, que le echó en cara el hecho de que no se esforzaba lo suficiente para demostrar que merecía jugar más. El exjugador del Barcelona no se cortó y le respondió que sí estaba trabajando, realizando además algunos gestos. Incluso tuvo que intermediar el segundo entrenador para que los ánimos se calmaran en esa discusión, que ya evidenciaba nervios por los malos resultados que acompañaban al equipo.

Evidenció algunos problemas a la hora de defender cuando actuó más retrasado

Estuvo varias jornadas sin intervenir en los partidos. La llegada al banquillo de Lucas Alcaraz significó un halo de esperanza para él. Pese a que el debut del entrenador granadino vino acompañado de la escandalosa goleada recibida en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid, el caso es que Isaac Cuenca se llevó una pequeña alegría a nivel personal. Marcó un soberbio gol al enganchar una volea desde fuera del área que sorprendió a Oblak. Ese día volvió a ser titular y ese tanto adelantó al equipo en el marcador, pese a que después vino la debacle en la segunda parte.

Se mantuvo de inicio durante un buen tiempo. Incluso con el cambio de sistema que ideó Alcaraz. Pasó a jugar con tres centrales y dos carrileros desde el enfrentamiento con el Barcelona. Cuenca fue el elegido para estar en la parte derecha y el sacrificado fue Tito, señalado por una serie de errores reiterados que costaron algunos goles. En esa posición continuó varias semanas, aunque evidenció algunas dificultades a la hora de defender.

Por las dos bandas

En noviembre vino el incidente con David Barral y un mes después tuvo una rotura fibrilar que le cortó el ritmo. Ya no pudo reaparecer hasta finales de enero en El Madrigal frente al Villarreal. En esa ocasión jugó de nuevo como extremo. En las dos siguientes jornadas pasó a jugar como carrilero izquierdo. Ya estaba recuperado Foulquier y el técnico granadino optó por cambiarlo de banda. Alternó por las dos bandas en función de las necesidades que se dieron en cada momento. Marcó un gran gol ante el Alavés, que a la postre resultó decisivo para conseguir la victoria ese día en Los Cármenes.

Distinto fue con Tony Adams. El entrenador inglés lo ubicó la mayoría de veces como extremo por la derecha. Fue titular con él en la recta final de la competición. Como una especie de guiño en el intento de que se decidiera a seguir en el equipo de cara a esta próxima temporada. Su contrato ha expirado y ahora está pendiente de conocer las posibilidades que le ofrece el mercado para decidir su destino. El Granada desea contar con él para el proyecto en Segunda, aunque con el descenso no está en condiciones de ofrecerle unas condiciones económicas como las que tenía en Primera. Habrá que esperar aún un poco para conocer dónde jugará la próxima campaña.