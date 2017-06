José Juan se convierte en nuevo portero del Elche

El ex portero del Granada José Juan ha sido confirmado este martes como nuevo jugador del Elche CF, equipo que la próxima campaña militará en el Grupo III de Segunda B.

El meta gallego, que en las últimas cinco temporadas ha defendido la portería del Lugo, será presentado el próximo viernes como nuevo jugador del equipo ilicitano aunque en declaraciones publicadas por el diario Información ha señalado que “el Elche tiene una gran afición” y que lógicamente recuerda el Elche-Granada en el que ascendió a Primera con el equipo granadino, un partido que “me tocó vivir en el banquillo” y que estuvo “lleno de emoción”.

Anquela no continúa en el Huesca

Por su parte, la SD Huesca ha confirmado que el ex entrenador del Granada Juan Antonio Albacete Anquela no continuará en el banquillo aragonés la próxima temporada 2017/18 porque “ha decidido no renovar su contrato con el club azulgrana”. Anquela ha completado una última temporada formidable con el conjunto aragonés, aupándolo a los puestos de play-offs de ascenso a Primera División, donde fue recientemente eliminado por el Getafe. Ahora queda libre y es uno de los candidatos que se ha rumoreado que puede sustituir a Fernando Hierro en el banquillo del Real Oviedo.