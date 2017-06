Diego Martínez no entrenará a Jaime Romero en Osasuna

El entrenador granadino Diego Martínez no entrenará a Jaime Romero en el Atlético Osasuna después de que el ex futbolista rojiblanco haya alcanzado un acuerdo con el cuadro navarro para rescindir su contrato, que era hasta 2018.

El ex del Granada no tuvo demasiada fortuna en su última temporada como osasunista pues solo intervino en 19 partidos, en los que no marcó ningún gol aunque repartió cuatro asistencias.

Según ha informado el equipo pamplonica la condición impuesta a Romero para que ambas partes separen sus caminos ha sido “que el destino del jugador sea un club extranjero. Si esta premisa no se cumpliera o el extremo manchego regresara a LaLiga Santander o LaLiga 123 dentro de la temporada 2017/18, el club percibiría una compensación económica”.