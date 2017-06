Melero y Samu Sáiz están en el radar rojiblanco

La atención del director deportivo del Granada, Manolo Salvador, está puesta en la fase de ascenso a Primera división. En las eliminatorias están algunos de los valores que sigue para su proyecto de futuro. Dos de los más cotizados están en el Huesca, conjunto eliminado anoche del 'play off'. Se trata de los centrocampistas Gonzalo Melero y Samu Sáiz. Ambos están el radar, aunque son operaciones muy difíciles, sobre todo la del segundo.

Melero tiene 23 años y se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, para irse a la Ponferradina. Los blancos aún tienen una opción de recuperarlo. Si no la ejercieran, Melero ya tendría pactada la continuidad en el Huesca desde hace unas semanas, con el que firmó su vínculo inicialmente por una sola campaña. Pertenece a la agencia Bahía Internacional, la misma que Oltra, con relación conocida con los oscenses a través del presidente de la agencia, José Antonio Martín Otín 'Petón', famoso comentarista en La Cope, que está en el consejo de los azulgranas. Melero gusta mucho en el Granada, ha crecido muchísimo como pivote. Los rojiblancos le ofrecen un proyecto competitivo. 'Novias' no le faltan. Tampoco se puede quejar Samu Sáiz, opción de enormes complicaciones, porque le desean varios conjuntos de Primera, donde quiere dar el salto ya, a sus 26 años. El Eibar parece dispuesto a un esfuerzo, aunque el traspaso rondaría el millón de euros. Sus 12 goles como mediapunta llaman mucho la atención, pero las alternativas que se le abren parecen más suculentas que el Granada.

La defensa es otra línea a fortalecer. Pese a que el equipo cuenta con dos centrales en nómina -de momento- como Ingason y Saunier, el club rastrea incorporaciones. Por algunos se ha presentado un interés concreto. Por otros, sólo han sido tanteados hasta ahora. A Juan Cala, al que sí se sigue muy de cerca y que ayer contribuyó con un gol al pase del Getafe a la eliminatoria final, se une el nombre del motrileño Armando Lozano, que acaba contrato con el Elche, equipo descendido.

Armando es un futbolista experimentado, a sus 32 años. Todo un trotamundos, que ha pasado, entre otros, por el Málaga, Levante -en el que coincidió con Manolo Salvador-, Cartagena, Barça B, Tiburones Rojos de México, Córdoba y New York Red Bulls. Ha estado las dos últimas campañas en el conjunto ilicitano, con el que ha sido capitán. Se recuperó en octubre de una grave lesión en el cartílago de su rodilla derecha. Estuvo a punto de salir en el mercado de invierno hacia el Rayo Vallecano, avalado por quien le llevó al Elche, el director deportivo Ramón Planes. La transferencia no salió y se mantuvo de blanquiverde, pero entonces se topó con cierta falta de sintonía con el técnico Toril. Tuvo un periplo de ocho jornadas sin actuar, de la 25 a la 33, y se perdió el final del campeonato, desde la 36. Sería una opción interesante por el paisanaje y por económica.

En el mercado también estaba Ricardo Costa hasta ayer, pues el Tondela portugués, de la Primera lusa, anunció su contratación. Con sus continuas alusiones ha revolucionado el mundillo 'tuitero' de seguidores rojiblancos -que el viernes contemplaron a su vez a Joselu y Varas compartiendo mesa en una boda-. El portugués, de 36 años, se había mostrado comprometido con la causa nazarí, respondiendo a los aficionados y compartiendo menciones a favor de su vuelta, tras rescindir en el Lucerna suizo.

Machís, próximo al AEK

Ayer subió una foto de la celebración del gol que le marcó a Las Palmas, en aquel 3-2. El texto fue elocuente: «Este gesto corresponde a las ganas que tengo de volver a festejar así un gol. Gracias a todos los aficionados por el cariño».Pero la realidad era diferente. No se llegó a establecer un contacto sólido. El punto de conflicto resultó su salario. Costa tiene un alto caché al que Granada no podía llegar por sus muchos frentes. Para la retaguardia sí ha de regresar el lateral Brian Oliván, cedido en el Cádiz, que tiene opción de compra por 500.000 euros hasta fin de mes. No la han abonado aún y ya no se da por seguro que se haga. Más difícil es la vuelta de Machís tras la ruptura con Pozzo. Le pretende el AEK de Atenas.

El centrocampista Rene Krhin ya asume que cambiará de aires, pese a tener contrato hasta 2019. «El Granada está dispuesto a negociar, así que a las dos partes nos corresponde la búsqueda de nuevas oportunidades», detalló en declaraciones al periódico Denvnik, que completó extendiendo que «las conversaciones ya están en marcha, pero por ahora sigo siendo jugador del Granada». De hecho, todavía no han llegado ofertas sólidas ni por él ni por Rubén Pérez, que también quiere salir. El Levante, quien parece interesado, aún no mueve ficha. Una fórmula, posible también a Carcela, sería la de una cesión con opción de compra, de manera que otro equipo asuma el salario, quizás una contraprestación y tenga fijado al final una cantidad interesante para el Granada para retenerlo, obligatoria o no. En el caso de Rubén, nunca por debajo de 1,5 millones, que es lo que recupera íntegramente el Atlético. Por ello le dejó venir gratis en su día. Su cláusula es de 10 'kilos'. Por Carcela, el techo es de 2,5. El de Krhin, 1,5. Bajó respecto a los 10 iniciales.