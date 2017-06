Krhin: "Al Granada y a mí nos corresponde la búsqueda de nuevas oportunidades"

Pese a estar atado hasta el 30 de junio de 2019, el centrocampista esloveno Rene Krhin empieza a reconocer predilección por la posibilidad de darle un nuevo giro a su carrera profesional en el presente mercado estival de fichajes. Y, de hecho, así mismo lo reconoce de manera pública. “El Granada CF está dispuesto a negociar. Va a remodelar su plantilla en verano, así que a las dos partes nos corresponde la búsqueda de nuevas oportunidades”, comentó.

En declaraciones también al periódico Denvnik el centrocampista que llegara a la formación nazarí previa compra al Inter de Milan añadió igualmente que “las conversaciones (para su salida) ya están en marcha, pero por ahora sigo siendo jugador del Granada CF, al que pertenezco por otras dos temporadas”.

De otro lado, el pivote dio su particular versión sobre el hecho de que esta campaña haya entrado poco en juego. “No fue fácil. Al principio estaba jugando, pero después me llegó un parón de cinco meses tras los partidos de Eslovenia contra Eslovaquia e Inglaterra. El nuevo entrenador (Lucas Alcaraz) decidió no contar conmigo desde el primer día. La agonía duró mucho tiempo. Pero coincidiendo con el final del torneo, y la llegada de otro técnico (Tony Adams) pude jugar seis partidos, lo cual es importante para la próxima temporada”.

En este sentido Krhin añadió que “al principio no sabía por qué terminé en el banquillo”, pero que una vez que cogió la batuta Lucas Alcaraz “rápidamente me di cuenta de que no iba a tener la oportunidad de jugar”. Y eso, prosiguió, le causó una merma a todos los niveles. “No sólo perdí la confianza en mí mismo, sino que el jugador que no juega regularmente pierde precio de mercado. En muchos sentidos, he tratado de abstraerme, de no pensar sólo en la situación, pero no tuve demasiado éxito”, concluyó.