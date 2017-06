Una base mientras se arma la plantilla

Son muchas las incorporaciones que debe realizar el Granada para acometer el proyecto tras el descenso de categoría. Solo se han anunciado de forma oficial los fichajes de Javi Varas y Joselu, y debe hacerse aún el de Antonio Puertas en estos días. Pero aún así, en medio de la transición que se vive por las salidas que deberán darse durante el verano y los que tendrán que regresar a la ciudad por estar cedidos, ya existe una pequeña base que serviría para iniciar el trabajo de pretemporada, que se podría complementar incluso si fuera necesario con algunos jugadores del filial, a la espera de la llegada de más refuerzos.

En la plantilla se cuenta ya con dos porteros, como son los casos del portugués Rui Silva y de Javi Varas. Para la defensa están Ingason y Saunier, ambos con contrato en vigor, y puede regresar Brian Oliván, si al final el Cádiz no ejerce la opción de compra sobre él. La decisión no la tomará hasta conocer si consigue o no el ascenso a la máxima categoría. Ahora se encuentra disputando la primera eliminatoria de ascenso frente al Tenerife.

Para el centro del campo está Krhin, que se espera que salga, pero que deberá integrarse en los entrenamientos si una vez pasada la primera semana de julio sigue aún sin resolver su marcha. Desde el club se espera que se pueda abordar su traspaso, aunque es probable que haya que esperar aún un poco. También está por el momento Rubén Pérez para la medular. Mantiene contrato y deberá volver, salvo que en las próximas semanas se haya acordado alguna solución con él. El Leganés quiere volver a contar con él, pero antes será necesario un entendimientos entre los clubes.

Para las bandas están Carcela y Atzili. Los dos deberán ser traspasados, pero no hay que descartar que esas operaciones se ralenticen, sobre todo la del extremo belga-marroquí. Si está más próxima a un desenlace la salida del futbolista israelí, como ya se informó hace unos días a través de este periódico.

Hay además otros dos jugadores que estarán también para ayudar como extremos en los entrenamientos. Son los casos de Juanan Entrena y Jean Carlos Silva. Formaron parte de la plantilla del filial la pasada temporada y es muy probable que hagan la pretemporada con el primer equipo. Ya después, en función de los fichajes que se hagan, se decidirá si van a contar con ficha en la primera plantilla o bien en el Granada B. Al ser aún menores de 23 años, no habría problema para que sean citados por el primer equipo.

En la zona de ataque está asegurada la presencia de Joselu, el máximo goleador de esta temporada en Segunda. Debe volver Sergi Guardiola, que no ha logrado el ascenso con el Real Murcia. Está en el aire conocer si Adrián Ramos regresa para competir en Segunda, una situación que no le convence, como ya manifestó John Jiang durante una reunión que mantuvo con representantes de la prensa y de las peñas recientemente. Tampoco se sabe lo que va a pasar con Darwin Machís, que tiene contrato firmado a nombre del Granada, aunque sus derechos económicos pertenecen al fondo de Gino Pozzo.

Son once los jugadores que hay a día de hoy en la plantilla, aún pendientes las salidas de algunos de ellos. Del filial también se podrían añadir para iniciar el trabajo el centrocampista Migue Cobo y el delantero brasileño Caio Emerson, dos de los futbolistas que tienen asegurada su presencia en el Granada B para la próxima temporada. Eso provoca que hasta podría haber en torno a quince futbolistas para el caso de que se enquistaran las situaciones en cuanto a entradas y salidas que deben darse en estas próximas semanas.

Rubén Pérez y el Levante

El mercado deberá moverse más conforme se vaya acercando el inicio de la pretemporada. Uno de los que se prevé que salgan es Rubén Pérez, un jugador que se ha revalorizado tras su buen rendimiento en el Leganés. Además del club madrileño, ha despertado también el interés del Levante, según se publicó en la web valenciana Superdeporte. Su perfil encaja con lo que se busca por parte de la dirección deportiva para el proyecto que se prepara en Primera tras el ascenso.

Otro futbolista que está en el escaparate es Carcela. Durante la jornada de ayer se desveló por parte de algún medio que sigue de cerca la actualidad del Deportivo, el interés del equipo gallego para hacerse con sus servicios. El Betis parece no haber movido ficha desde que se habló de un posible interés por él y son otros los que aparecen en escena. El Granada deberá darle salida, al no poder asumir una ficha como la suya en Segunda.

No está resuelto aún el destino de Martin Hongla. El central camerunés, al que desea retener el Granada, aunque esa decisión dependerá de Gino Pozzo, está en la órbita del Crotone.