El Osasuna opta por un técnico criado en Granada

Diego Martínez Penas, el entrenador que ha contratado el Osasuna tras su reciente descenso a Segunda, se formó como técnico en Granada, ciudad a la que llegó con 19 años para estudiar en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Nacido en Vigo, estuvo jugando en las categorías inferiores del Celta y después en el Cádiz. Se dio cuenta de que iba a tener muy complicado ganarse la vida como futbolista y mientras inició la carrera, trató de compaginarla con su formación como técnico.

Trabajó a las órdenes de Óscar Cano, el actual director deportivo de la Cultural Leonesa, en el Imperio de Albolote y en el Arenas de Armilla. Estuvo a cargo de los equipos juveniles. Con solo 25 años recibió la oportunidad de hacerse cargo del banquillo del equipo armillero en Tercera, al marcharse Óscar Cano al Baza. Firmó una espectacular remontada tras un mal inicio liguero. De ahí pasó al Motril, donde estuvo dos años y logró clasificarlo para los 'play offs' de ascenso a Segunda B en la temporada 2008/09.

«Intenté transmitir mis ideas partiendo de la base del respeto, la exigencia y la comunicación. Esa forma de trabajar no la da la edad, sino tu personalidad. Cuando me llegó el turno no pensé en el DNI de nadie ni se me iban a poner a prueba, Intento aprender de todo el mundo, de profesores, jugadores y entrenadores», manifestó en una entrevista a IDEAL cuando con solo 26 años estaba con opciones de clasificar al Arenas para disputar las eliminatorias de ascenso a Segunda B.

Tras estar en esos equipos terminó su relación con la provincia granadina. En 2009 se trasladó a Sevilla. Había recibido la llamada de Monchi para incorporarse a la estructura deportiva del equipo sevillista. Se integró en el área de metodología y la de tecnificación, hasta que un año después se hizo cargo del banquillo del Sevilla C, de Tercera división. Después le tocó estar tres años con el equipo juvenil, con el que logró una Copa de Campeones.

En la temporada 2014/15 fue designado entrenador del Sevilla Atlético. En el siguiente curso lo ascendió a Segunda de forma brillante y en esta última temporada ha conseguido mantenerlo en la categoría de plata. Ahora, con 36 años, asume un nuevo reto y será rival del Granada la próxima temporada.