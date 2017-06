El fichaje de Joselu ya es oficial: Llega un 'killer' del área en sintonía con el gol

El Granada ha hecho oficial el fichaje hasta 2020 de Joselu Moreno tras el que ha sido el mejor año de su carrera futbolística. Natural de Cartaya, el delantero onubense empezó jugando con el equipo de su pueblo hasta que el Recreativo de Huelva puso sus ojos en él. El joven Joselu siempre andaba con el balón en los pies junto al bar que regentaba su padre y su pasión por el fútbol acabó provocando que, un año después de firmar por el Recre, el granadino Gerardo Guzmán se fijara en él.

Joselu -José Luis Moreno Barroso -Posición: Delantero -Fecha nacimiento: 03/03/1991 -Lugar de nacimiento: Cartaya (Huelva) -Última temporada: A sus 26 años su relación con el gol pasa por su mejor momento. Es pichichi de Segunda con 23 tantos y sus rivales por este trofeo -Roger y Ángel- están lesionados y no competirán con él en la última jornada de liga.

Guzmán, con pasado en el Granada 74 y en el Baza, fue el encargado de buscar jóvenes talentos en Andalucía para la cantera del Villarreal entre los años 2000 y 2008. Se fijó en Joselu, lo convenció para marcharse al equipo 'groguet' y cuidó de él hasta tal punto que, en una entrevista a Vavel, Joselu lo definió como «la persona más influyente en mi carrera». Sus caminos se separaron porque Guzmán pasó a ser ojeador del Atlético de Madrid y Joselu siguió la progresión lógica de cualquier jugador de la cantera castellonense.

Con 18 años se salió en el Villarreal C, lo que le valió para debutar en Segunda con el filial del submarino amarillo en la temporada 2009/10. El curso siguiente la historia fue bastante similar. Joselu continuó jugando en Tercera con el 'C' y marcó 27 goles, por lo que su salto al filial castellonense esta vez sí que fue definitivo. En el Villarreal B estaba destinado a jugar en la 2011/12 pero tuvo la 'fortuna' de que varios delanteros del primer equipo cayeron gravemente lesionados y se le dio la oportunidad de debutar en Primera y en la Champions League, competición en la que se estrenó jugando como titular en El Madrigal ante el Manchester City de Silva, Balotelli y compañía (0-3). La temporada no le salió del todo bien porque, a pesar de marcar 11 goles con el filial y jugar varios partidos con el primer equipo, sufrió varias lesiones que le lastraron y llevaron a cambiar de aires durante el curso siguiente. Firmó por el Córdoba y lo hizo como fichaje estrella pero la presión pudo con él y la cifra de goles marcados estuvo muy por debajo de las expectativas creadas: tres tantos en 26 partidos.

Tras esta mala temporada volvió a casa y se enroló en el Recreativo de Huelva, donde en la 2013/14 tuvo minutos (2.382) y marcó goles (7), pero la siguiente campaña todo iba a ir a peor. No se encontró cómodo ni en el Recre ni en el Mallorca, con el que solo marcó dos goles en la segunda vuelta. Se comprometió con el Lugo y su primera campaña allí fue discreta (6 goles). Pero este año ha llegado su explosión definitiva.