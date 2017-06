"Pido una oportunidad para liderar esta gestión"

Antonio Fernández Monterrubio ya es el nuevo director general del Granada y salió a la palestra, acompañado del vicepresidente Kangning Wang, para trasladar ilusión en el reto que se le viene encima, solicitando que se le aplique el beneficio de la duda, pues pide “una oportunidad para liderar esta gestión”, ante un panorama que ve con muchas “guerras internas” que, para paliarlas, tomará “decisiones difíciles”, en busca de “hacer equipo” y generar “compromiso”.

PRESENTACIÓN POR PARTE DE WANG: “Estamos muy felices de presentar a nuestro nuevo director general. La temporada pasada no alcanzamos las expectativas ni los objetivos, por eso cambiamos algunos integrantes del organigrama. Ahora queremos volver a la Primera división con él. Bienvenido a tu casa”.

PRIMERAS PALABRAS DE MONTERRUBIO: “Os agradezco la asistencia, aunque estemos en feria. Nosotros, como comprenderéis, no estamos de fiesta, tenemos bastante trabajo. Estoy contento e ilusionado por unirme a este proyecto. Vengo a sumar. Me gustaría liderar la gestión. Me he encontrado algo bastante complicado. Tampoco es que tenga demasiada información por ahora. Hemos perdido mucho tiempo, sobre todo tras un descenso. He visto bastante desunión, muchos grupos, presiones de fuera. Se pueden multiplicar si no las atajamos”.

VÍNCULOS CON OTROS: “No tengo ninguna atadura a un grupo. He venido a hacer mi trabajo de la manera más profesional. Mi equipo será la gente que sienta los colores. Yo soy así. Mi grupo es el Granada CF. Ya voy teniendo más datos lógicamente, sobre los grupos que hay dentro y las rencillas internas. No tenemos tiempo para esto. A todos los que estamos aquí nos va la vida en esto. Vamos a centrarnos en lo importante que es el Granada y ver cómo podemos sumar”.

PETICIÓN: “Pido que me deis esta oportunidad de liderar esta gestión. Vengo a trabajar por y para el Granada, con aciertos y errores. Espero que más aciertos que errores. Los asumiré con dignidad y aceptaré las críticas. Vengo a trabajar en equipo. Necesito hacer un equipo. He visto personas válidas en el club. He visto otras que tienen que cambiar, porque las veo con poco compromiso. Yo estoy muy comprometido. Ha sido una decisión difícil venir aquí. Esto del fútbol es movidito y yo estaba muy tranquilo. Jiang me convenció de que era un gran proyecto, sobre todo de futuro. El Granada está dentro de una estructura de John Jiang, que es muy potente. Hay pocas así e ilusiona participar en ello”.

FUNDAMENTOS: “Ha sido un paso importante, meditado y estoy comprometido. Cualquier persona que exija a mi equipo, me lo exijo a mí. Pido compromiso. Cuando me vaya, el Granada se quedará. Si están comprometidos con el Granada, a mí me sirve”.

PRIMER DIAGNÓSTICO: “Me he encontrado el club muy paralizado, salvo en el área deportiva, que Salvador lleva semanas haciendo cosas y pronto vais a tener novedades. Pero estaba todo muy parado y no tenemos tiempo. No se puede guerrear en determinadas parcelas. No hay que repetirlo en la próxima temporada. No estamos en marzo. Todos deben arrimar el hombro en este proyecto.

El tren está fuera de la vía. Por el descenso, por la desilusión, por la caída a Segunda. Hay que colocarlo, muy rápido, tenemos un mes. Hay mucho trabajo en lo deportivo y en lo demás. Sabemos a qué estación queremos ir: se llama Primera división. Lo ha dicho el presidente, el entrenador... Y yo estoy en el club y no me voy a esconder. Vamos a pelear y luchar a muerte para ello. Tenemos experimentados maquinistas, como Oltra y Salvador, y ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo en marcha”.

VELOCIDAD: “No quiero jorobar las fiestas a nadie, pero es que no tenemos tiempo. No sólo tenemos que hacer las cosas bien, sino rápido. No podemos tener lentitud en los procesos. Tenemos plazos. No se puede tardar. Es un club profesional y se nos exige no sólo hacerlas bien, sino rápido.

Mi ilusión es que nuestros abonados se sientan orgullosos de la temporada y del trabajo que hagamos”.

EXPECTATIVAS: “Quiero mirar hacia adelante. Tenemos una temporada difícil. Pocos clubes salen con el objetivo de subir a Primera. El resto no dice eso. Cuentan que van a trabajar, a intentarlo... El resto no se mete esa presión. Nosotros vamos fuertes y necesitamos esa ayuda. Los que estamos aquí arriesgamos bastante con este objetivo y diciéndolo públicamente”.

ESTRUCTURA: “No puedo concretar en cuantos trabajadores se va a reducir. En lo no deportivo, tenemos más de 100 empleados. En la deportiva tenemos muchos, pero sí es cierto que el Granada tiene una cantera importante y una escuela, bastante desarrollada. Es una estructura en general pesada para Segunda. El planteamiento es hacer una planificación de trabajo para que en unos meses los equipos salgan a competir, para que en septiembre podamos diseñar entre todos, contando con todo el club (Wang, Cuerva, etc), el Granada del futuro. El de los próximos cinco años. Tengo que tomar decisiones difíciles. Estoy preocupado por el tema de presupuestos. Tenemos un objetivo, con un presupuesto que tengo que trabajar mejor, que no está al servicio del objetivo. Es una herramienta estratégica que hay que exprimir mejor para los recursos de todo tipo estén para ayudarnos a subir a Primera división”.

DECISIONES: “Voy a intentar que esa velocidad en la gestión operativa se produzca hacia arriba. Tengo la confianza del presidente. Vengo a trabajar en equipo en todas las áreas. También con un consejo de dirección que vamos a crear, en el que estará seguro Wang, Cuerva y alguna otra persona”.

EQUIPO: “Esto no lo voy a hacer solo. Vengo convencido de que trabajaremos en equipo. Cada uno, en su nivel de competencia. Tendré que responsabilizarme de ellas y dar la cara. Ese es mi papel y va en mi sueldo”.

QUÉ CAMBIAR: “Lo primero, la dinámica. Ya después veremos la decisiones que tengo que tomar. Esa dinámica negativa del club y entorno. Venimos de un descenso, un descenso duro. Eso hay que cambiarlo. Que podemos poner ese tren en la vía. Que se pueden hacer de otra forma y que cambiar puede ser positivo. Tengo que hablar con mucha gente dentro del club. Con gente importante he hablado diez minutos. No he tenido mucho tiempo. Las cosas son como son. Tengo que cambiar las dinámicas. Montar comités de coordinación, que la información fluya, que no haya compartimentos estancos. Tenemos funciones y responsabilidades, todo por escrito. También un nuevo modelo retributivo. Pero sobre todo hay que hacer una primera plantilla de máxima garantía. Entonces, tengo que hacer trabajos previos. Ver el presupuesto para el área deportiva y, sobre todo, para la primera plantilla. Tengo que priorizar. Tengo que unir a la gente, que hay que convencerse de que las guerras de cada uno por su cuenta, sólo pierde el Granada”.

CÓMO ATAJAR ESAS GUERRAS: “Con diálogo, con alguna salida, porque en algún caso no quedará más remedio. Hablo de compromiso y no es por casualidad. Le comenté a Oltra que me había pisado parte de la rueda de prensa (risas). Quiero ese compromiso en las oficinas. Ya he hablado en grupo, individualmente con algunos. Me he comprometido a hacerlo con cada uno. Ver si hay esa ganas de trabajar, si me lo creo. Necesito confiar en personas y la situación no está para anunciar que traemos a gente. Mientras se adaptan, se nos va. Tenemos que conjugar todo esto”.

POR QUÉ HA DE CONFIAR EL AFICIONADO: “Pido que se me dé la oportunidad, aunque la confianza hay que ganársela. Se consigue trabajando. Para ello, he de empezar. Pido que se me deje trabajar y así que se me pueda evaluar. Creo que así lo voy a conseguir. Tengo algunos apoyos. Me gustaría tener muchos, pero esta es la situación, los parámetros del fútbol. Pido tiempo porque tengo mucho que trabajar y no puedo estar en las rencillas. Cuando dentro de unos meses, cuando el equipo esté compitiendo, a lo mejor dicen que he apagado algún fuego y que ha hecho una plantilla. A partir de ahí, construiremos un club profesional”.

PRECEDENTES EN OTROS CLUBES: “No me gusta hablar del pasado. Yo no voy por el fútbol haciendo amigos. He tenido algunos problemas. Me ha sorprendido que en Granada se haya hecho 'corta y pega' de situaciones que tuve con alguna página web. Nadie me ha llamado al respecto. En mi época en Xerez, ascendió a Primera. Cuando me marché, con un concurso de acreedores, hay declaraciones en un medio de 'agresión' que se dedicaron a decir cosas inciertas. La administración concursal no quería que me marchara. Luego me fui al Rayo en una situación complicadísima. Son falsedades las cosas que se han dicho. Las hay en el sentido contrario también. Soy una persona accesible. Mi falta de trato directo sólo será por la falta de tiempo. Dejadme que me asiente. Cuando necesitéis una confirmación, aquí estoy. Lo que pueda, lo haré. Dadme la oportunidad de que confirme o desmienta esto. En fútbol, la crítica está en el sistema, más o menos constructiva. Todos tenemos que asumirlo. Pero si parten de una realidad. Tengo un gran cariño a Jerez. Ascendimos a Primera división tal día como hoy”.

SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL: “Es buena. No tiene problemas económicos. El presupuesto descenderá un 50%. Estaremos en torno de 26 millones. Tenemos que ver la campaña de abonados, porque es uno de los tema prioritarios. Debe de estar antes de final de mes. El club no va a tener problemas económicos. Desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es algunos cambios, pero dentro de las cifras dadas. Áreas de márketing, comercial y patrocinio nos pueden aportar más. Si la campaña de los abonados va mejor y con los ahorros en los gastos que vamos a trabajar, porque estamos en Segunda, irán las cosas bien. Esas ciertas alegrías que podía haber en algunos departamentos, se han acabado. Con todo ello, vamos a intentar ponerlo en las partidas que nos pueden llevar a Primera. Que Salvador y Oltra tengan el máximo de recursos posibles”.

CAMPAÑA DE ABONOS: “Había una fecha prevista. Era la semana que viene, pero lo aplazaremos a la siguiente. Todo tiene un enlace con el trabajo de Salvador. Hay que trabajar en paralelo. Hay que animar a la gente. Aparte de hacer las cosas bien desde el club, tenemos que animar con el compromiso de hacer un equipo competitivo. En las próximas horas habrá novedades”.

VIETA: “Me he saludado con Vieta, educadamente. No es agradable, no es algo que quisiera hacer. Ni él se lo merece ni yo tampoco, pero las circunstancias nos han hecho coincidir en el tiempo”.

CONTRATO Y DIRECTIVA GRANADINA: “Es de tres años de duración, como con el anterior director general. El resto de condiciones cambian. Yo en el comité de dirección puedo hacer propuestas si tengo claro que hay personas de Granada, que me encantaría, que puedan ayudar. Es importante que el club esté anclado a la ciudad. Pero la decisión de quién formará este órgano no es mía, sino del propietario. Yo soy un empleado. Sé cuál es mi papel. No juego a otra cosa”.

CONTACTO CON EL PRESIDENTE: “Contactan conmigo una serie de personas. Me desplazo a China, a Chongqing, casi de hoy para mañana. Habíamos pasado currículos, propuestas, mi visión del club, organigrama, qué cosas cambiaría con la información que tenía... Cosas que ahora tengo más claras. Jiang quería ese contacto personal. En un primer momento me chocó, pero eso fue definitivamente lo que me convenció. Vi a una persona ilusionada, con muchas ganas. Sus colaboradores me decían que la ciudad a la que más le gustaba venir es Granada. Habla de su “hijo mayor”. Pude ver al Lifan... Ese contacto me hizo decidirme porque este es un proyecto serio y potente. No tengo vinculación con nadie. Vengo libre y ya me veréis trabajar. No hago diferencias. Voy de cara. Eso tiene problemas, porque te pueden dar todos. Creo que es profesional y honesto que trabajemos así. Me ha ido bien y creo en esta forma de hacer las cosas. Yo le expliqué al presidente y él dijo que quería eso. He venido para eso. Lo haré con mi equipo. No vengo a hacer la guerra por mi cuenta”.