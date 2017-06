Javi Varas: "Prometo mucho trabajo y mucho esfuerzo en el día a día"

Javi Varas ya está en Granada y sus primeras palabras como futbolista rojiblanco, compartidas por el propio club tras oficializar su fichaje en redes sociales, son para “pedir apoyo” a la afición y expresar cómo se encuentra al convertirse en nuevo portero del equipo granadino: “Estoy muy contento de pertenecer al Granada, prometo mucho trabajo y mucho esfuerzo en el día a día y quiero que los aficionados y el vestuario estemos juntos en los buenos y en los malos momentos y miremos al futuro con optimismo. Estando todos juntos el objetivo será un poco más fácil”.

Como portero se define como alguien “bastante tranquilo, no transmito nervios a los demás. No me gusta definirme, prefiero que me definan pero destacaría eso, que transmito tranquilidad”.

En cuanto a lo que considera un vestuario ideal, Varas explica que éste sería “un grupo homogéneo en el que todos tiremos del barco. Es normal que haya mini-grupos porque es imposible que 25 personas seamos un solo grupo pero que pertenecer a un mini-grupo no significa que haya división en el vestuario. En los momentos malos todos tenemos que tirar del carro y aunque todos queremos jugar minutos a veces no es posible y en las buenas y en las malas debe reinar el buen ambiente”.

Varas apunta también que su gran ídolo fue Juan Carlos Unzué y que “cuando él vivía su época dorada en el Sevilla yo comenzaba en esto del fútbol. Siempre me ha dado buenos consejos, me siento afortunado de poder haber conocido y compartir momentos con mi ídolo”.

Por otro lado, el guardameta sevillano explica por qué se ha decantado por el Granada CF de la siguiente manera: “El Granada me ofrece estabilidad y felicidad por volver a Andalucía y estar cerca de mi casa. Me ofrece un proyecto muy importante y muy ilusionante, me ofrece nuevos retos en mi carrera porque he tenido la suerte de ganar títulos y jugar en las mejores competiciones europeas pero no tengo ningún ascenso a Primera. Se me quedó esa espinita clavada en el Valladolid así que empiezo este reto que me ilusiona y que ilusiona a toda la ciudad de Granada”. Para Varas “nuestro principal rival seremos nosotros mismos”, motivo por el que durante la temporada “tendremos que hacer autocrítica, ver las cosas que hacemos bien y que hacemos mal, tener nuestro juego y transmitirlo. Tenemos que transmitir a la gente que tenemos ganas e ilusión por conseguir un objetivo importante”.