Cala: "Quiero una estabilidad que no sé si me dará el Getafe"

Juan Cala es uno de los nombres que ha sonado para reforzar la defensa del Granada CF de cara a la próxima temporada y aunque aún le queda un año de contrato con el Getafe, las declaraciones que ha realizado sobre su futuro en una entrevista concedida al diario Marca no tienen desperdicio: “(Seguir en Getafe) depende del club. Yo tengo un año de contrato y mi obligación es estar hasta el final y subir al equipo y ese premio me lo llevaré esté o no esté. Yo estoy muy contento aquí pero quiero una estabilidad que no sé si me dará el Getafe. Necesito que me aseguren años y lo que le planteo al Getafe es que no me gustaría quedarme con ese año”.

El defensor, que ya vistió la camiseta del Granada durante el curso 2014/15, explica que si el Getafe no le renueva por varios años “no podré seguir. Hay que ver si Cala interesa para X años o no interesa. Si no interesa, habrá que buscar equipo”.

No obstante, a pesar de estas declaraciones el discurso del futbolista está centrado en estos momentos en intentar buscar el ascenso a Primera con la camiseta del club azulón, que esta semana se enfrentará al Huesca en la primera ronda de los play-offs de ascenso. En la citada entrevista Cala comentó que no quería encontrarse con el Cádiz en primera ronda, algo que finalmente ha sucedido, y que “evitando al Cádiz ya no tengo preferencias. Cualquier equipo es complicado y todos partimos con las mismas opciones de subir. Ya veremos si somos capaces de pasar la primera eliminatoria y jugarnos todo en la segunda sea quien sea el rival”.