Peñaranda juega hoy la final del Mundial Sub-20 tras originar una pelea contra Uruguay

El delantero exrojiblanco Adalberto Peñaranda tendrá hoy una magnífica oportunidad de saldar de manera sobresaliente una temporada decepcionante a nivel de clubes en la que tuvo un concurso gris como componente del Udinese y del Málaga CF.

Esto es así porque en la jornada de este domingo (12,00 horas) disputará ante Inglaterra el encuentro final del Mundial Sub-20 que se celebra en Corea del Sur, donde ha podido brillar de manera muy especial tras haber anotado dos goles en seis partidos.

Eso sí, el delantero venezolano ha sido señalado como uno de los instigadores en una grave pelea que se produjo en el hotel Ramada de Suwon, lugar de concentración donde coincidieron la selección vinotinto y la uruguaya tras el partido que ambas escuadras disputaron en semifinales.

Según apunta la agencia internacional AFP y el portal ‘referi.uy’ de Uruguay, la pelea involucró a casi todo el plantel de la selección de Venezuela contra algunos jugadores de Uruguay tras coincidir en el hall del hotel. La semifinal, que se decidió por penaltis a favor de los vinotinto, estuvo muy caliente y las disputas se trasladaron hasta lejos de la cancha.

"Tras algunos comentarios subidos de tono se trenzaron en una trifulca", señala la publicación uruguaya, que cuenta con tres testimonios de fuentes de la delegación celeste. "El incidente comenzó a la hora 21 de Corea, cuando las dos delegaciones habían bajado al espacio común para cenar. Si bien en principio solo se miraron feo, luego algunos futbolistas cruzaron insultos y llegaron a las trompadas, de las que participaron también miembros técnicos de la delegación para intentar separar", comentaban a la citada web. Todo ello a escasos metros de Gianni Infantino, presidente de la FIFA que estaba también en la recepción del hotel. La policía llegaría minutos después.

"Según comentaron otras fuentes de la delegación a Referí, fue Adalberto Peñaranda quien empezó con las provocaciones para los jugadores celestes y la reacción no se hizo esperar", añadía la publicación, que señala al antiguo nazarí como uno de los desencadenantes.

Sea así o no lo cierto es que a Peñaranda le está valiendo su paso por el Mundial Sub 20 para revalorizarse. Al punto de que en las últimas horas no han sido pocas las informaciones que lo han situado como apetencia del Deportivo de la Coruña.