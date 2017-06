Amargo debut de Boga con la selección de Costa de Marfil

El extremo Jeremie Boga se marcha ya de vacaciones después de que en la jornada de ayer sábado se produjera finalmente su esperado estreno con la selección de Costa de Marfil, que es a la que eligió representar después de que en categorías inferiores jugase con las de Francia y con la que de hecho se encontraba concentrada desde que acabase la temporada con el Granada CF.

Y lo cierto es que el futbolista que es propiedad del Chelsea no se pudo llevar una alegría, porque tomó parte en un duelo en el que el combinado dirigido por el belga Marc Wilmots perdió ante Guinea (2-3), correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos clasificatoria para la Copa Africana de Naciones 2019.

Boga no fue titular. Entró en el campo en el minuto 78 para sustituir a su compañero Jean Seri, estando igualado el marcador (2-2). Y lo cierto es que en el 89 fue relevado por Nicolás Pepe, de modo que sólo estuvo en el campo once minutos. Por el momento no se ha aclarado si tan rápida sustitución se debió a una lesión o a motivos técnicos.