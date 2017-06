Carcela: "No creo que vaya a seguir en el Granada CF"

El extremo o mediapunta Mehdi Carcela-González tiene la firme creencia de que su futuro no pasa por el Granada CF, conjunto con el que se comprometió el pasado 31 de agosto hasta el 30 de junio de 2020.

“Por el momento sigo siendo jugador del Granada CF. Pero veremos qué es lo que sucede en las próximas semanas, porque no creo que vaya a seguir tras el descenso a la Segunda división”, dijo el profesional en Marruecos, que es donde también hizo un balance a nivel individual y grupal. “Realmente hemos vivido una campaña muy dura. No se suele perder tantos partidos como nosotros. Pero creo que en lo personal el curso no fue tan malo”, comentó para pasar a mostrar cierta resignación por el hecho de que en el último partido de la selección a la que representa, perdido por 1-2 ante Holanda, presentara la condición de suplente.

"Esto es fútbol. Nunca me arrepentiré de haber optado por Marruecos para jugar en el plano de selecciones ", dijo quien hoy tiene la oportunidad de resarcirse en el choque ante Camerún, que es correspondiente a la fase clasificatoria para la Copa Africana de Naciones.