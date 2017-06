Oltra según Oltra

Cuando se ficha a un entrenador lo primero que se mira es su curriculum profesional. Éxitos, fracasos, referencias positivas y negativas por parte de quienes han estado a sus órdenes… Todo ese proceso se suele cumplir escrupulosamente por parte de los aficionados de los grandes clubes del fútbol español y el reciente nombramiento de José Luis Oltra como entrenador del Granada no ha sido una excepción.

Ahora bien, la personalidad también influye. El entrenador actual es mucho más que un estratega que intenta llevar al campo lo que previamente ha dibujado en su pizarra. Es por ello que cualquier detalle es importante en el fútbol de hoy en día. José Luis Oltra, como buen valenciano, declaró en una entrevista a Chema García de Marina que puestos a elegir una comida elegía “la paella” y “en especial la de mi madre, sin duda”. También comentaba que su película favorita es Gladiator y que “además puede ser utilizada en el mundo del fútbol”.

Oltra se define a sí mismo como un hombre “sincero” y “demasiado confiado en las personas”. En sus comienzos como entrenador en el CD Castellón utilizaba una frase muy profunda, que caló hondo en sus jugadores aunque su origen fuera desconocido. En la citada entrevista lo explica de la siguiente manera: "Recuerdo cuando, entrenando en Castellón, llevábamos 30 jornadas sin perder, que es el récord de 2ªB. Yo siempre decía la misma frase antes de los partidos: "Que vuestra fe pueda siempre con vuestra duda". Después de la charla, siempre dejaba un tiempo para que los jugadores, si querían decir algo, pudieran hacerlo. Cuando era la jornada 24 o 25, uno de mis jugadores me preguntó: Míster, ¿esa frase que dices siempre, la has sacado de la Guerra de las Galaxias? Nunca he sido muy de cine, pero creo que la frase en esa película es "Que la fuerza te acompañe" o algo así, ¿no?".

Esa confianza con sus jugadores es algo que siempre ha caracterizado a José Luis Oltra, un tipo afable que en su presentación como técnico rojiblanco se definió como “un entrenador de consenso”. Para tener a mano un ejemplo evidente de la buena relación que suele mantener con sus plantillas no es necesario retroceder mucho en el tiempo. El pasado mes de noviembre Oltra lloró tras su rueda de prensa de despedida del Córdoba, en la que Deivid (uno de los capitanes) habló públicamente ante los medios, pidió disculpas en nombre de la plantilla por haber dado lugar a esa destitución y dijo que del vestuario no se marchaba un entrenador sino “un amigo”.

Horas después un emocionado Oltra comentaba en el programa El Transistor de Onda Cero que “es complicado que (un gesto como el anteriormente descrito) pase en el mundo del fútbol, aunque a mí me ha pasado tres veces: cuando fui cesado del Mallorca, del Recre y ahora del Córdoba. El capitán tomó la palabra, habló delante de los medios y esos detalles reconfortan y te hacen sentirte bien como persona, que es más importante que ninguna otra cosa”. En esa entrevista con José Ramón De la Morena también fue autocrítico a la hora de afirmar que “entiendo que nueve partidos sin ganar son muchos, esto es el mundo del fútbol y esa decisión (la de su cese) hay que aceptarla y respetarla”.

En cuanto a sus gustos deportivos José Luis Oltra varias veces se ha declarado admirador de Guardiola y de Vicente Del Bosque. Sobre el césped consiguió hacer historia con el Dépor (al que ascendió a Primera con el récord de puntos de la categoría de plata), le dio a Marco Asensio la oportunidad de debutar con 17 años en el RCD Mallorca y siente devoción por Isco Alarcón, tal y como demostró en este artículo suyo publicado en abril de 2017 por La Voz de Galicia: “Isco es un primer espada. Un futbolista diferente. Pero tiene dos problemas: uno es que juega en el Real Madrid, que atesora junto al Barcelona la mejor plantilla del mundo, y el otro es que cada vez que participa debe de pasar un examen. Él lo aprueba, lo aprueba y lo aprueba, pero en el Madrid nunca es suficiente. El conjunto blanco siempre genera debate y si no es en torno a Isco, es sobre Bale, Benzema, Asensio o Lucas Vázquez. Ninguno parece hacer nunca méritos suficientes para volverse indiscutible. Los jugadores como Isco necesitan de partidos importantes para reivindicarse. Un futbolista top va a estar cómodo en encuentros como el de esta noche (Madrid-Bayern de Munich) y él se ha ganado un estatus que con cualquier otro entrenador con otra manera de repartir minutos o equilibrar al equipo le garantizaría un protagonismo absoluto. Se trata de un futbolista brutal, con llegada, con último pase, que la quiere, que la pide. Tiene hasta balón parado, aunque no se lo dejen demostrar con asiduidad. Se trata de un jugador súper completo que el Madrid debe retener para mantener su altísimo nivel”. Palabra de Oltra.