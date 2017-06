Salvador: "Oltra, el idóneo para estar entre los dos primeros"

El presidente del Granada, John Jiang, y el director deportivo del club, Manolo Salvador, respaldaron al nuevo entrenador, José Luis Oltra, en la presentación del técnico, con la presencia entre el público de los vicepresidentes Kangning Wang e Ignacio Cuerva. Jiang le dio la bienvenida, con el fin de participar “en un proyecto ambicioso que tiene como objetivo ascender a Primera”, mientras que Salvador fue aun más explícito. “Pienso que es el idóneo para estar entre los primeros esta próxima temporada”, aseveró, con lo que marca el reto en el ascenso directo.

“Agradecer su facilidad para llegar al club. Era la primera opción que manejaba la dirección deportiva. Es un reto importante para ambos y le reconozco todo el esfuerzo que ha hecho por estar aquí”.

Sobre el mercado, el 'arquitecto' de la plantilla expuso que “por respeto a los clubes en los que todavía se encuentran y que tienen objetivos entre manos en Segunda, no voy a dar nombres. Les queda una jornada”. Preguntado por Cuenca, aportó que “finaliza contrato y él sabe mi opinión sobre él. Los demás en plantilla también saben la situación. Hay jugadores que a nivel deportivo podrían cuadrar, pero a nivel económico hay que trabajarlo mucho, porque no pueden estar en las mismas condiciones”, adujo, al tiempo que pidió disculpas por el “hermetismo. A partir del domingo sí habrá transparencia y podremos hacer anuncios, pero por ahora no puedo confirmar nada más”, concluyó. Por respeto a los clubes, no podemos aportar nada más”.