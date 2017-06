Mallé, “con una inmensa felicidad” tras fichar por Udinese

El extremo maliense Aly Mallé rezuma “una inmensa alegría” después de que el pasado viernes firmara con Udinese Calcio de Italia un nuevo contrato por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2021, que anula el anterior que tenía con el Watford, el equipo también de los dominios de Gino Pozzo que precisamente lo prestó al Granada CF.

“Es un nuevo desafío para mí. Tengo la bendición de Dios y todo su apoyo para afrontar este nuevo reto. Me faltan las palabras para definir todo el apoyo que tengo de Dios. Sé que no es mi fuerza la que me ha llevado a ser lo que soy hoy día, sino más bien el Todopoderoso. A través de Dios he podido firmar un nuevo contrato”, comentó el futbolista en África al par que agradeció el empuje recibido desde su entorno para que su estancia en la formación rojiblanca permitiera su evolución.

“Quiero dar las gracias a mis padres, a mis amigos y a mis colegas que me apoyaron en mi paso por el Granada CF”, añadió.