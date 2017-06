Boga se queda sin debutar con Costa de Marfil

Jeremie Boga no tuvo oportunidad de estrenarse como internacional con Costa de Marfil en el encuentro amistoso que el combinado africano disputó este domingo ante Holanda en el estadio De Kuip de Rotterdam (5-0).

El encuentro amistoso fue dominado por los tulipanes desde el principio, quedando sentenciado al descanso, al que Holanda se fue con una ventaja de 3-0 en el marcador gracias a un doblete de Veltman y a un tanto de penalti de Arjen Robben. Klaasen y Jansen terminaron de redondear la manita a favor del cuadro holandés, que encontró poca oposición en su rival.

El seleccionador de Costa de Marfil, Marc Wilmots, probó en este encuentro un centro del campo formado por Pépé, Kessie, Seri y Gbamin, dejando fuera del once al ex del Granada y no otorgándole minutos en la segunda mitad, por lo que Boga no podrá debutar como mínimo hasta el próximo encuentro de clasificación para la próxima Copa África que ‘los elefantes’ disputarán este sábado 10 de junio ante la selección de Guinea.