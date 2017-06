«Hay acercamientos de España y Francia por Ochoa»

El guardameta Guillermo ‘Memo’ Ochoa ha sonado como futurible de varios equipos: el Olympique de Marsella francés, el Nápoles italiano o incluso el Deportivo de la Coruña y Las Palmas españoles. Pero lo cierto es que el arquero, ahora concentrado con la selección de México, no ha concretado su futuro. O eso al menos es lo que asegura su representante, Jorge Berlanga.

"No hay nada más que acercamientos, posibilidades, preguntan por la situación, ahorita estamos con equipos que sabemos que van a buscar porteros, los típicos primeros contactos pero no hay nada absolutamente nada definido", dijo el agente en Mediotiempo, que es donde también significó que “la intención es que Ochoa siga en Europa en una Liga competitiva y obviamente en un equipo que pelee lo más arriba posible, pero hay mil factores que no dependen exclusivamente de nosotros". De la misma manera Berlanga comentó que “hay acercamientos de Francia, de España y hay que ver. Son acercamientos incluso de equipos donde todavía no está definido quién va a ser el entrenador, entonces no puedes ni siquiera avanzar porque hay que ver que todo mundo esté en la misma sintonía".

En este sentido, cabe señalar que hoy ‘El Ideal Gallego’ asegura que Ochoa se debate entre Las Palmas y el Deportivo toda vez que una puerta que parece haberse cerrado para su futuro es la del Nápoles, que está a punto de contratar al polaco Wojciech Szczesny, en las filas del Arsenal.