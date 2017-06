El club todavía no descarta la continuidad de Martin Hongla

El convenio de colaboración con Gino Pozzo, que permitía al expropietario la posibilidad de dejar futbolistas de su red en el Granada, no va a continuar, pero esto no significa que se hayan roto las relaciones con el italiano. Aunque el domingo pasado fuera visitado por Kangning Wang, el vicepresidente ejecutivo, para dar por concluido el acuerdo, lo cierto es que ahora se abren fechas en las que tiene que haber un trasiego para reubicar a algunos elementos que se integraron en la estructura. Esto ha pasado ya con Aly Mallé, que estuvo cedido por el Watford pero que ha sido enviado al club matriz de los Pozzo, el Udinese. Un paso que van a seguir sus futbolistas, tanto los que están inscritos bajo derechos federativos del Granada, como los que son en general de los fondos de inversión que se le vinculan, en cuanto a derechos económicos.

La relación, pese a todo, es fluida y es lo que hace albergar opciones de que exista algún trato individual para el préstamo de futbolistas. Es el caso de Martin Hongla, de quien no se descarta su regreso, que estaba feliz por quedarse. La cuestión es que el Granada no desea sólo disfrutar del jugador, potenciarlo y que Pozzo se lo lleve cuando quiera. Los rojiblancos desean que se establezcan vinculaciones concretas, por un año o más tiempo, y que exista la opción de compartir un porcentaje del beneficio de un futuro traspaso. Es una fórmula novedosa, que no es habitual con Pozzo, pero que podría propiciar una tercera vía con él.