Siqueira dice adiós al Valencia y su futuro podía estar en Italia

El ex jugador del Granada CF Guilherme Siquiera se ha despedido del valencianismo con una carta en la que mostró su especialidad agradecimiento a los recuperadores del equipo, con los que ha compartido muchos malos momentos en una temporada marcada por las lesiones.

El defensor brasileño, que llegó al Valencia cedido por el Atlético de Madrid, solo ha podido jugar 10 partidos de liga durante este curso y se ha despedido con la siguiente carta publicada en Facebook:"Bueno aquí os dejo una parte del trabajo que vengo haciendo en los últimos meses con mis recuperadores. Después de mi lesión la gente no sabe ni un 10% de lo que he pasado para poder volver a entrenar con el equipo después de la pre temporada. Los que sí han estado conmigo día a día sí que​ lo saben. Empezar un año sin pretemporada no es fácil. Quiero dar las gracias al cuerpo médico del Valencia CF pero sobretodo a estas personas que ya son parte de mi familia. No ha sido ni mucho menos la temporada deseada a nivel colectivo y personal. Pero me voy bastante tranquilo porque he sido un ejemplo de profesional y de compañero desde el primer día que he llegado al club. Espero empezar de 0 la temporada siguiente con una buena pretemporada y poder volver a ser el futbolista que me hizo llegar a lo más alto nivel. Gracias Alberto y César".

Siqueira puede recalar en el Calcio italiano según apuntan varios medios como el diario

Marca o el portugués A Bola, que publican que su próximo destino podría ser el Atalanta.