La canción de Los Beatles para un día de lágrimas

El 25 de junio de 1967 el legendario grupo británico Los Beatles interpretó su afamado sencillo 'All you need is love' para poner el broche de oro a la emisión del especial 'Our World', la primera producción internacional de televisión por satélite que se realizó en vivo. Pero lo cierto es que en el seno del Granada CF no hubo ánimo entonces para ningún tipo de celebración, ni mucho menos de la dimensión que tomó la del proyecto que fue concebido por la cadena inglesa BBC y de la que acabaron siendo testigos cerca de 400 millones de personas. Y es que fue ese mismo día cuando el cuadro rojiblanco experimentó el cuarto descenso de su octogenaria historia, en este caso a la Segunda división, tras perder por 0-1 el choque de vuelta de la promoción de permanencia disputado en el viejo estadio de Los Cármenes ante el Real Betis. Así, la formación que presidía por quinta temporada consecutiva José Bailón ponía el punto final a lo que fue su noveno concurso en Primera, que ya se veía que apuntaba mal después de que el conjunto granadinista concluyera la temporada regular en la posición décimo cuarta de entre un total de dieciséis equipos con sólo 23 puntos. Que en su plantilla recalaran dos jugadores que acabarían haciendo historia -el meta tinerfeño Cipriano Antonio González 'Ñito' y el extremo de Las Palmas Vicente González- no ayudó a evitar la debacle, que tuvo la particularidad de tener lugar en un día y un mes que a posteriori también depararía más desgracias para la formación nazarí.

Este nuevo descenso del Granada CF estuvo marcado por la nueva ausencia de Jeno Kalmar. El técnico húngaro fue quien lideró el curso anterior el tercero de los ascensos a la élite de los rojiblancos, a quienes ya había salvado del descenso a Segunda en los cursos 1958/59 y 1959/60 e incluso conducido a la final de la Copa del Generalísimo en 1959. Sin embargo, se marchó al Halmstads BK de Suecia y fue relevado por el guipuzcoano Ignacio Eizaguirre, que llegó proveniente del Sevilla FC y en principio incluso parecía abocado al éxito.

De hecho, tras la segunda jornada el Granada CF era cuarto clasificado con tres puntos después de arrancar con un empate en Las Palmas (1-1) y haber goleado en la segunda jornada al Zaragoza (6-2). Pero lo cierto es que el primer balance de la escuadra granadinista no pudo ser considerado bueno ya que al término de la décima fecha sólo había sumado cinco unidades más y así ocupaba la segunda plaza que obligaba a la disputa de la promoción: la décimo cuarta. Ahora bien, que acabara la primera vuelta en la novena posición con trece puntos fruto de dos triunfos seguidos ante Sabadell (2-0) y Elche (0-1) en las jornadas doce y trece hizo albergar falsas esperanzas.

Primer partido retransmitido

Porque lo cierto es que una derrota ante el propio equipo insular (0-1) ya desencadenaría que el Granada se tirara toda la segunda vuelta en puestos de promoción.

Hubo quien se tranquilizó al término de la vigésimo séptima jornada, que es cuando el Granada logró evitar e forma virtual el descenso directo al vencer al Elche por 2-1 en lo que fue el primer partido que le retransmitiría en directo Televisión Española (09/04/1967). Pero lo cierto es que las posteriores derrotas ante el Pontevedra (1-0) y el RCD Espanyol (0-3) acabaron por situar al conjunto al borde del precipicio.

El Betis había acabado la Liga regular con una fenomenal inercia ya que cuatro triunfos seguidos le elevaron hasta la segunda posición de la tabla de Segunda. Y la verdad es que eso se hizo notar en el duelo de ida de la eliminatoria por la salvación a la que el Granada CF se vio abocado tras una derrota en la jornada final del torneo regular ante el Espanyol (0-3).

Es más, con goles de Rogelio y Quino (2-0) que tuvieron lugar en los minutos 55 y 72 los verdiblancos resolvieron a su favor el choque de la ida, que se celebró el 18 de junio de 1967. Y eso acabaría desencadenando una decisión, cuanto menos, llamativa. Eizaguirre era destituido de manera fulminante y en su sustitución ejerció el granadino Manolo Ibáñez, quien no pudo cumplir con el papel de revulsivo que parecía tener reservado. Porque siete días más tarde se quedaría helada la ciudad por el nuevo tanto de Rogelio en el minuto 50 (0-1). Aquel que simbólicamente quedaría musicalizado con el tema de Los Beatles, que al ser traducido parecía encerrar un vano mensaje motivador para el cuadro nazarí. «No hay nada que puedas hacer que no pueda ser hecho. Nadie a quien puedas salvar que no pueda ser salvado. Todo lo que necesitas es amor».