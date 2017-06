‘Tin’ Angulo se desespera

El delantero José ‘Tin’ Angulo comienza a desesperarse como consecuencia de que no acaba de llegar de la Conmebol la resolución que le permita comenzar a entrenar con Independiente del Valle, que es el club que cursó la petición después de que se conociera, aunque extra-oficialmente, que sólo había sido castigado con un solo año por su positivo por cocaína y que por tanto su sanción cumplía el 20 de julio.

Según significó Independiente del Valle la Conmebol había adelantado que la autorización llegaría este lunes 29 de mayo, el club todavía no ha recibido nada y prefieren no dar ninguna otra fecha para no generar falsas expectativas.

Cabe recordar que fue el propio abogado del jugador, Juan de Dios Crespo, quien anunció que "el día 21 de julio ya puede jugar y el día 21 de mayo ya puede entrenar, por tanto, no hace falta pedir ninguna habilitación provisional puesto que ya está prácticamente a meses vista".