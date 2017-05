Aumentan los pretendientes de Jeison Murillo

El ex defensa del Granada CF Jeison Murillo parece tener los días contados como jugador del Inter de Milán. En la escuadra nerazzurra, a la que llegó en 2015 traspasado por el Granada, no ha tenido durante esta temporada el protagonismo deseado y además no ha conseguido clasificarse para jugar ninguna competición europea, por lo que los rumores acerca de su marcha llevan ya varios meses en el aire y cada vez más son los equipos que parecen estar interesados en la contratación del zaguero colombiano.

Según indica La Gazzetta de Italia al interés conocido del Tottenham, el Leicester y el Arsenal, ahora se han sumado un equipo español (el Valencia) y otros tres clubes poderosos del continente europeo: el Borussia Dortmund, el Mónaco y el Newcastle. El diario italiano además publica que “con el equipo del Principado se podría entablar un acuerdo que involucra al extremo Lemar, de 21 años".

Por otro lado, el portal Goal Chile también apunta que “el Olympique de Marsella y la Roma (como moneda de cambio para rebajar el fichaje de Nainggolan) también podrían ser su próximo destino”.