Tony Adams: "Salvador construirá un buen equipo para Segunda División"

El ex entrenador y director deportivo del Granada Tony Adams desgrana en una entrevista concedida al diario The Guardian cómo han sido sus siete meses trabajando en el club rojiblanco, desde que llegó el pasado mes de noviembre procedente del Chonqing Lifan hasta su reciente marcha en mayo de 2017.

Adams explica que la primera vez que estuvo en Granada, en noviembre, descubrió “un lugar mágico". A pesar de los problemas que afectaban al club, Adams afirma que en su interior tiene “pasión por el fútbol. Me encantaba estar en Azerbaiyán, construyendo un club en Gabala y después de seis años necesitaba entrenar de nuevo. Fui a China y John [Jiang] me dijo: 'Ven a ser el entrenador de Chongqing'. Pero luego dijo: ‘Quizá construya primero el club’. Le dije: ‘Está bien. Pero prométeme que en algún momento voy a poder entrenar a uno de tus equipos ganadores’”.

En efecto, Adams terminó en el banquillo de uno de los equipos de John Jiang –el Granada- y sobre su mala experiencia en el mismo relata que "estuvimos recientemente en Madrid, después de cuatro derrotas conmigo como entrenador de Granada, y le dije: 'Voy a matarte. ¡Quería entrenar, pero no esto!". De hecho, su desilusión llegó a ser de tal magnitud que comenta que “llamé a mi esposa después de la primera derrota (0-3 ante el Celta de Vigo) y le dije: 'Poppy, ya no quiero ser entrenador'. Poppy no se lo podía creer. Ella me dijo: ‘Seis años me has estado diciendo que quieres entrenar’. Ahora no sé qué es lo bueno para mí".

Cuando Adams fue cuestionado acerca del “desastre” que encontró en el Granada (con 44 jugadores propiedad del club de los 106 que tenían contrato con el equipo), respondió que arreglar ese abundante régimen de cesiones de otros clubes “es mi mayor desafío. Cuando no eres dueño de los jugadores, y 56 de ellos ni siquiera han tocado el suelo de Granada, es un largo proceso de limpieza. He nombrado un director deportivo y es un buen hombre. Construirá un buen equipo para Segunda División y ahora tenemos un gerente general para controlar el negocio. El progreso se está haciendo, pero era como si alguien estuviera muriendo y, durante siete partidos, yo fui el pariente que sostenía su mano. Los aficionados estaban inseguros, asustados, enojados. No pudieron identificarse con los jugadores. Eso los hirió más que el descenso. Los entendí y nuestro mensaje hacia ellos -como vicepresidente de DDMC- es: "Necesitamos tiempo, pero te devolveremos tu club".

Problemas con Arsene Wenger

El preparador inglés dice tener la sensación de que el Arsenal es “como una ex mujer” con la que ha estado casado durante 23 años y por eso le apena que su estatua en los alrededores del Emirates Stadium esté “manchada de sangre” tras los problemas que ha tenido en las últimas fechas con el actual técnico gunner Arsene Wenger.

Adams, que levantó diez trofeos como capitán de un Arsenal en el que jugó 669 partidos, cree que la final de la FA Cup que el equipo gunner le ganó al Chelsea el pasado fin de semana fue “el mejor partido que hemos jugado en toda la temporada”.

El técnico inglés se sincera en la citada entrevista y comenta que durante su estancia en Chonqing como director deportivo del equipo chino de John Jiang se sintió tan "paralizado" e inexplicablemente deprimido que comenzó a "sollozar como un bebé" en su habitación de hotel. “Adams –comenta el periodista- estaba a punto de cumplir 50 años y, como alcohólico, se acercaba al 20 aniversario de permanecer sobrio. Finalmente superó con entusiasmo su "crisis emocional" en China de manera tan convincente que aceptó la invitación para pasar a un Granada que, como el Chongqing, también es propiedad de Jiang 'John' Lizhang. En noviembre, Adams comenzó una auditoría integral del Granada, que le hizo convertirse en el entrenador temporal del club durante los últimos siete partidos de la temporada (…) Ahora, Adams está optimista y muy orgulloso de su nuevo libro, Sober (Sobrio), en el que documenta su éxito en la superación del alcoholismo”.

Respecto a su relación con Wenger, Tony Adams afirma alegrarse porque lo vio “muy animado” tras la consecución de la FA Cup y manifiesta que “espero que me llame algún día”. Eso sí, no confía en sus habilidades como entrenador: “Tal vez piensa que pueden ganar la liga el próximo año o volver a Europa (a jugar la Champions). No sé si él podrá permitírselo. No es que Wenger esté usando su dinero (ganado en el Arsenal) para hacer fiestas con sus amigos porque no tiene ninguno. Sólo tiene unos cuantos chicos en Francia. Me siento un poco apenado por él”.