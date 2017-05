Amancio: “A Granada no quería ir nadie, era tremendo lo que pasaba allí”

Amancio Amaro, ex jugador del Real Madrid, no olvida a Pedro Fernández, que lo lesionó gravemente como componente del Granada CF en un partido de Copa que tuvo lugar en 1974. De hecho, así lo puso de manifiesto este lunes, que es cuando repasó lo que puede dar de sí el choque de la final de la Liga de Campeones que el cuadro blanco tiene que disputar ante el Juventus el próximo 3 de junio.

En el foro Luis de Carlos, que es donde se expresó, Amaro recordó su pasado como jugador del Real Madrid, club con el que ganó nueve Ligas, y también evocó el momento en el que llegó a la ‘casa blanca’ en 1962. Cuestionado por un asistente al acto por si los dos defensas del Granada, el paraguayo Pedro Fernández y el argentino Aguirre Suárez, eran sucios, se mostró contundente con ambos, sobre todo con el primero. "Fernández y Suárez, entre paréntesis sucios, entre paréntesis, hijos de puta. La lesión de Fernández, que ya tenía 34 años y me quedaba muy poco, fue una lesión criminal. Si a un chaval de 20 se la hace, le habría destrozado su carrera. Por eso no tengo contemplación alguna en expresarlo de esa manera. Han pasado 40 años y podría haberlo dejarlo correr, pero no", comentó.

"Esas acciones, tendría que remontarme a lo que sucedía en Granada. A Granada no quería ir a jugar nadie, ni del Atlético ni del Barcelona, porque era tremendo lo que allí se daba. Se daba sin piedad. Lo que me hicieron a mí, el árbitro tuvo la osadía ni de expulsarle", concluyó.