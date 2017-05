Un defensa a medio hacer

El central internacional islandés Sverrir Ingi Ingason fue el primer fichaje del Granada CF en el mercado invernal y su titularidad -a la vista del bajo rendimiento que estaba ofreciendo la zaga rojiblanca- fue inmediata, vistiéndose de corto en el último partido de la primera vuelta ante el RCD Espanyol.

Defensa alto (1,88 m) y contundente en el juego aéreo, su contratación por una cantidad cercana al millón y medio de euros no tardó en despertar dudas después de que en Barcelona se encajasen tres goles en los que los centrales -Ingason y Lombán- podrían haber hecho más y, sobre todo, después de que el ex del Lokeren belga fuera el principal responsable del primer gol encajado ante el Villarreal (jornada 20) por no tirar bien el fuera de juego.

En Eibar cometió un penalti en el minuto 10 que lastró al equipo, que finalmente perdió por 4-0

La victoria por la mínima ante la Unión Deportiva Las Palmas (jornada 21) rebajó el nivel de crítica por la ilusión suscitada tras el segundo triunfo del curso. A pesar de que se dejó la portería a cero, los canarios crearon muchas ocasiones y Ochoa fue el mejor de aquel encuentro, por lo que la línea defensiva volvió a estar en el punto de mira tras la debacle de Ipurúa (derrota 4-0 en casa de la SD Eibar).

En esa salida la imagen mostrada por el equipo rojiblanco fue deplorable, pero Ingason en particular fue el autor del penalti que permitió al conjunto armero adelantarse en el minuto diez de partido, tras un innecesario agarrón al delantero Sergi Enrich. En los minutos posteriores el islandés y David Lombán completaron una de las peores actuaciones del curso y Enrich, Ramis y Pedro León subieron al marcador un total de cuatro goles que podrían haber sido más si Ochoa no llega a estar inspirado durante aquella fatídica noche.

Tres centrales

Ingason continuó siendo un fijo en el once pero más por las lesiones de Saunier y por el bajo rendimiento de sus competidores que por sus buenas actuaciones, que nunca llegaron a ser del todo redondas. En la etapa en la que Lucas Alcaraz jugó con tres centrales y fue respaldado por dos compañeros más, mejoró la imagen defensiva del equipo, pero el sistema también demostró tener graves fisuras. Un partido clave para entender la lenta evolución del jugador y del equipo fue el disputado en El Molinón ante el Real Sporting (jornada 28). El islandés marcó el 0-1 a favor del Granada pero eso despertó a su oponente, que apretó y marcó dos tantos en los que Ingason debió estar más atento en la marca. El islandés cometió una alocada entrada en la recta final del partido dentro de su propia área. Estrada Fernández decretó penalti pero 'Memo' Ochoa de nuevo salvó al equipo de un marcador peor (3-1 en contra). El internacional islandés perdió la titularidad después de esta sonrojante actuación, viendo desde el banquillo los duelos ante el Barcelona (1-4 en contra) y el Deportivo (0-0). Ante el Valencia volvió a ser titular pero Zaza hizo estragos en la defensa y el preparador rojiblanco, Lucas Alcaraz, lo relevó por Jeremie Boga en el minuto 30 de aquel partido.

Continuidad con Adams

En el tramo final de la competición, con Adams en el banquillo, Ingason ha continuado siendo titular y -salvo el encuentro que se perdió por sanción ante el Sevilla- ha jugado todos los minutos posibles, alternando actuaciones dignas de ser olvidadas, como la del encuentro ante el Real Madrid (jornada 36); con otras más aseadas, como la del último partido de Liga ante el RCD Espanyol, en el que salió mucho mejor parado que sus compañeros Lombán y Vezo.

No obstante, en líneas generales Ingason ha demostrado no estar capacitado para jugar en una categoría tan exigente como la Primera española. Está por ver si puede crecer en LaLiga 1|2|3 y mejorar sus prestaciones como central del equipo rojiblanco, con el que tiene contrato hasta 2020.