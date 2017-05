A seis días del plazo fijado por Adams

Con la Liga finalizada y los jugadores de vacaciones es la dirección deportiva la que se afana estos días en empezar a ofrecer noticias esperanzadoras para la afición granadinista. Tony Adams, hasta el pasado viernes entrenador del primer equipo rojiblanco y actual vicepresidente de DDMC, la empresa que gestiona la parcela deportiva del club, suele hablar claro y en las ruedas de prensa previas y posteriores a los partidos dirigió su discurso más hacia lo que está por venir que a lo puramente deportiva, que ya no interesaba a nadie. El inglés insistió en que «la semana que viene», esta que ayer se inició, sería la de las grandes novedades.

El entrenador es la principal incógnita a despejar en breve. El director deportivo, Manolo Salvador, apuesta por Luis García Plaza como primera opción, con José Luis Oltra como alternativa más fiable. El primero ve con buenos ojos el proyecto pero quiere garantías de futuro -un contrato largo- y económicamente es más exigente. Salvador cuenta con el apoyo de Adams en su decisión de elegir como primer espada a Luis García. Pero dentro del club existe otra corriente que pone encima de la mesa un tercer nombre: Fernando Hierro. Y no es cualquiera, se trata del presidente. Jiang, asesorado por el exfutbolista David Belenguer y por el exseleccionador Vicente Del Bosque, piensa en el mito madridista, hoy técnico del Oviedo, como su entrenador. El malagueño también suena para un banquillo de Primera, el de la UD Las Palmas.

El caso es que de ser el elegido Hierro quizá el anuncio de su contratación se podría demorar varias semanas más. La Segunda división aún sigue en marcha. Restan tres jornadas para acabar la liga regular, es decir, que como mínimo hasta el 11 de junio no acaba. Si el Oviedo se clasifica para el 'play off' de ascenso a Primera -actualmente se encuentra a sólo dos puntos del mismo-, alargaría su estancia en tierras asturianas hasta prácticamente la fecha de comenzar la pretemporada con el Granada (5 de julio), un hándicap que juega en su contra. Otra cosa es que decidan hacerlo público antes de que finalice su relación con el conjunto carbayón.

El caso es que ayer no se concretó nada, según explicaron a este periódico fuentes cercanas a dichas operaciones.

La del entrenador no sería la única gran novedad anunciada para estos próximos días. «La semana que viene llegarán cuatro fichajes españoles», aseguró Adams en la previa del partido ante el Espanyol. Ya ha trascendido el interés por varios futbolistas que están destacando en Segunda: Joselu (Lugo) -el mejor posicionado a día de hoy-, Samu Sáiz (Huesca) y Ángel (Zaragoza). Pero la lista de futuribles es mucho más amplia. Hasta cuatro futbolistas por puesto han quedado reflejados en una lista elaborada por la secretaría técnica. De ellos, algunos acaban contrato y pueden llegar a coste cero. Desde el Granada se ha incidido estos días en que se ha le ha presentado el proyecto a muchos futbolistas en las últimas semanas y algunos ya han dado el 'sí' al club granadinista, de ahí la rotundidad de Adams al asegurar la llegada de refuerzos de forma inminente.

Despedida

La plantilla del Granada será prácticamente nueva para su periplo en Segunda división. El grueso del vestuario que lo ha condenado al descenso se marcha. Algunos de los que hasta ahora han defendido la camiseta de rayas horizontales han aprovechado las redes sociales para mandar un mensaje de despedida. Y curiosamente coincide que todos los que lo han hecho han demostrado profesionalidad, más allá de que su rendimiento haya sido el esperado.

Es el caso de Andreas Pereira, al que la experiencia en el Granada le ha servido para darse cuenta de que el fútbol español se adapta mejor a sus características y que, de no tener asegurada una participación importante en el Manchester United, le gustaría jugar en un 'Primera' de LaLiga. «Quiero agradecer al Granada por todo lo que hicieron por mí, quiero agradecer a mis compañeros de equipo por haber luchado hasta el final juntos y también a la afición, que me apoyó esta temporada. Estoy seguro de que Granada va a volver más fuerte. #vamosmigranada», escribió el futbolista belga de origen brasileño. Su paso por el conjunto rojiblanco ha quedado empañado por un rendimiento colectivo paupérrimo, pero a nivel individual puso mucho interés porque esto no fuera así.

También Wakaso, que se ha marchado por la puerta de atrás debido a las circunstancias. Dejó entrever que le gustaría seguir en Segunda pero sus pretensiones económicas son muy difíciles de satisfacer en la categoría de plata, como admitió Tony Adams. Sin jugar en las últimas fechas por esta circunstancia, el ghanés escribió en su cuenta de Instagram: «Quiero agradecer a todo el mundo en el Granada. Aprecio de verdad el cariño y el gran apoyo que me han mostrado en este periodo malo. Le deseo al equipo buena suerte para la próxima temporada. Nos encontraremos de nuevo #onelove #graciasportodo».

Uno de los que menos ha brillado a pesar de las esperanzas depositadas en él ha sido Sergi Samper. Debía liderar el centro del campo pero el cargo le vino grande. Sin embargo, se ha esforzado por mejorar, a pesar de todo. «No fue el año que queríamos... Pero me marcho con el cariño de mucha gente y habiendo vivido una gran experiencia. Ánimo mi @GranadaCdeF!!», señaló en su cuenta de Twitter.

Otro de los que ha utilizado una red social para despedirse -en su caso momentáneamente- ha sido Adrián Ramos, al que sí se le espera el próximo 5 de julio para iniciar la pretemporada. «Muchas gracias por todo el apoyo a lo largo de estos cinco meses. Siempre incansables sin dejar alguna vez de acreditar (animar). Bendiciones. #EternaLucha #Volveremos», escribió el colombiano, dejando entrever que seguirá de rojiblanco.