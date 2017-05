Entrena: "Voy a dar lo mejor de mí al Granada"

El granadino Juan Antonio Entrena se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos por la afición rojiblanca tras su estreno en Copa del Rey ante Osasuna (diciembre 2016) y en liga ante el Real Madrid (mayo de 2017), terminando como titular ante el Espanyol una temporada inolvidable en su carrera, que comenzó como jugador del filial, donde ha marcado siete goles.

En una entrevista concedida a la revista oficial del club el jugador de Huétor Tájar reconoce que el momento en el que Tony Adams decidió subirlo al primer equipo “era bastante difícil, pero por mi parte estaba muy feliz, con muchas ganas de afrontarlo y de intentar ayudar al máximo. Al final no se ha terminado como se esperaba pero hay que seguir luchando e intentar volver el año que viene”.

El extremo hueteño ha vivido un momento dulce durante las últimas semanas porque “llevo luchando desde pequeño para que me convoquen con el primer equipo” y a partir de ahora quiere mantener la humildad y seguir trabajando duro para lograr metas más ambiciosas: “He debutado, pero el salto no sé si lo he dado. Todavía queda mucho. Espero seguir aquí mucho tiempo y dar lo mejor de mí al Granada”.

El momento de su debut, en la segunda parte del Granada-Real Madrid, lo define como “increíble” y apunta que a la conclusión de ese partido “Sergio Ramos se acercó al vestuario y me felicitó. Me dijo que siguiera así y me regaló su camiseta. Él para mí es un referente, andaluz, campeón del mundo con España y capitán del Real Madrid. Yo no me creía lo que estaba pasando”.

Sobre sus objetivos a corto y largo plazo Entrena también expresó su deseo de “cumplir muchos más sueños” como rojiblanco tras completar “la temporada más importante de mi vida. Ha sido increíble”, comentó.