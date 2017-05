Una portería pequeña en el último encuentro del año con marcador en contra

La derrota cosechada por el Granada CF en su último partido de liga ante el Espanyol no tuvo la misma relevancia que otros resultados adversos en partidos anteriores por las circunstancias que rodearon al partido, convertido en un juicio en el que la hinchada aplaudió a unos jugadores y abucheó sin miramientos a otros en función de su rendimiento durante la temporada.

No obstante, no deja de ser significativo que a pesar de que el 1-2 campeó en el marcador desde el minuto 21 de partido el resultado ya no volvió a moverse. El Granada dominó ante un equipo periquito poco ambicioso pero sus números en el área rival, especialmente en la segunda mitad, fueron verdaderamente deprimentes.

Y es que, teniendo en cuenta que habitualmente las cifras de llegadas al área rival eran mucho peores que ante el equipo catalán, lo que en esa última jornada de liga le faltó al equipo rojiblanco para poder puntuar fue puntería, pues de sus siete disparos en los segundos 45 minutos de partido solo uno estuvo dirigido entre los tres palos. Fue Andreas Pereira, autor del gol rojiblanco y de otros tres disparos a puerta en la primera parte, el que más cerca estuvo de sorprender a un Diego López que presenció numerosos acercamientos por parte del conjunto rojiblanco pero que vio como los disparos de Uche (1), Pereira (1), Hongla (2), Lombán (1) y Jean Carlos (1) acababan marchándose desviados, no obligándole a intervenir.