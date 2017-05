Arsene Wenger responde a las críticas de Tony Adams sobre su gestión desde el banquillo del Arsenal

El técnico del Arsenal, Arsene Wenger, respondió a unas críticas de Tony Adams sobre sus decisiones como entrenador en la previa de la última jornada de la Premier, que enfrentó al equipo londinense con el Everton.

Según recoge el diario ‘Independent’ Adams dijo que Wenger, con el que ganó dos títulos de la Premier League y dos Copas FA, "no podía entrenar al club de manera hábil" y que, además, no quería que regresara al Arsenal como entrenador.

Wenger le respondió afirmando que los ex jugadores no tenían un "derecho divino" para regresar al club en el papel de entrenador. “Él puede mostrar lo que puede hacer ahora", dijo Wenger, antes de tratar de eliminar el problema. “¿Quién da importancia a eso? Lo conozco desde hace mucho tiempo. Es triste", continuó.

Adams trabajó con el Arsenal Sub-18 el verano pasado, tras la salida de Thierry Henry, antes de pasar a ser el director deportivo del Chongqing Lifan FC en la Super Liga China. Posteriormente, viajó a Granada donde estuvo como máximo responsable de la dirección deportiva desde el cese de Javier Torralbo ‘Piru’ hasta la llegada de Manolo Salvador, siendo también entrenador del equipo rojiblanco durante los últimos partidos del campeonato. "Lo tuvimos aquí para trabajar un tiempo con el equipo juvenil -explicó Wenger-. Luego decidió ir a China y ahora está en Granada".

Según el citado diario el técnico del Arsenal incidió en que “ser gerente (de un grupo o de un club) significa emplear a las mejores personas, no a las más famosas” y que a la hora de entrenar “quieres a gente que te ayude a hacer tu trabajo” y “tienes que emplear a personas que puedan ayudarte a tener éxito. A veces [el trabajo] es tomar decisiones duras".

Según apunta el diario británico Wenger también ha sido especialmente criticado en las últimas fechas por no contar con otras leyendas del Arsenal como Patrick Vieira y Thierry Henry, sobre lo que dijo que "si me voy mañana del Arsenal Football Club no tengo derecho a volver porque he trabajado aquí. Tienes que ser necesario. Si has hecho una carrera como jugador en alguna parte, eso no te da ningún derecho divino a volver. Porque todos los jugadores, en algún momento, deciden irse si a ellos les interesa salir”.