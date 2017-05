El ‘por todos’ pretendido Guillermo ‘Memo’ Ochoa

El guardameta mexicano Guillermo ‘Memo’ Ochoa se ha convertido en uno de los jugadores ‘por todos’ pretendido de cara a este próximo mercado veraniego de fichajes. Y es que atendiendo a lo señalado por ESPN no sólo el Nápoles de Italia anda tras sus pasos, sino que también es deseado por todo un clásico del balompié holandés como es el PSV Eindhoven e incluso por un conjunto de LaLiga Santander como es el caso del Deportivo de la Coruña.

Ochoa, al que incluso hubo quien colocó como futurible del Atlético de Madrid, que es algo que no ha vuelto a sonar, ya dejó claras sus preferencias de cara al futuro. “Vamos a valorar los opciones que tenga. Regresar a México no es una de ellas, eso sí lo puedo decir. La intención, la idea y mi deseo es seguir en Europa”, comenzó explicando en ESPN, que es donde también observó que “la idea de un jugador es estar en equipos que estén peleando Europa y Champions League. No es tan fácil como parece. El que confíen en un arquero mexicano que nunca antes se había tenido. Esto poco a poco lo voy consiguiendo y estando en Europa es más fácil”.

De cara también al porvenir, el azteca reflejó que “escogería jugar. Te da esa tranquilidad mental que el futbolista necesita para el día a día. En Málaga la situación no la vivía de la mejor manera. En Granada juegas contra los mejores del mundo”, expresó.